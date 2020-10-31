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"Не задев ни один нейрон": Послы удачно пошутили над испанцами о 10 тыс. русских солдат в Каталонии

31 октября 2020, 09:20  •  101 • В мире
Сотрудники посольства России в Испании удачно пошутили над испанцами. Они рассказали, сколько русских солдат "готовят к отправке" в Каталонию, вместо "обещанных" 10 тысяч. Каталонский политик даже ответил. "Не задев ни один нейрон", - покатываются со смеху от дипломатического диалога пользователи соцсетей.
Испанское издание Público рассказало о переполохе, который случился из-за возможной отправки 10 тысяч русских солдат в Каталонию. Информация появилась в связи с расследованием растраты государственных средств на личные нужды экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона в Ватерлоо. Судья нашёл "российский след" в его деле.
Якобы Пучдемон общался с Владимиром Путиным всего за несколько дней до того, как была подписана Декларация независимости сообщества. Президент России предлагал прислать 10 000 русских солдат, а также покрыть все долги Каталонии. Издание пишет, что каталонский глава тогда ответил отказом.
Соцсети тут же наполнились мемами и коллажами, посвящёнными Путину и Пучдемону. Но лучше всех пошутило посольство России в Испании. Дипломаты написали, что испанские СМИ предоставили неточную информацию о прибытии в Каталонию 10 тысяч русских солдат.
"Следует добавить ещё два нуля к этому числу. И самое главное во всём заговоре: войска должны прибыть самолётами, собранными в Каталонии во времена Гражданской войны", - говорится в Twitter дипмиссии.
В тексте поясняется, что эти самолёты долгое время скрывали в надёжном месте, но теперь отдан приказ действовать. И приказ этот был зашифрованным. Он поступил как раз через эти публикации в СМИ.
Чувство юмора русских дипломатов оценил и ещё один бывший президент Каталонии - Ким Торра.
"Не думал, что когда-либо увижу что-то подобное в международной дипломатии", - признался он.
Пользователи Twitter просто покатываются со смеху над этим обменом сообщениями. Но кое у кого возникают подозрения, что бесследно это не пройдёт.
"Конспирологическая теория о 10 тысячах русских солдат может перейти от гражданской гвардии к правосудию, а затем к СМИ, не задев ни один нейрон", - предполагает Armando el pollo.

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