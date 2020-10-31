"Не задев ни один нейрон": Послы удачно пошутили над испанцами о 10 тыс. русских солдат в Каталонии

Испанское издание Público рассказало о переполохе, который случился из-за возможной отправки 10 тысяч русских солдат в Каталонию. Информация появилась в связи с расследованием растраты государственных средств на личные нужды экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона в Ватерлоо. Судья нашёл "российский след" в его деле.

Якобы Пучдемон общался с Владимиром Путиным всего за несколько дней до того, как была подписана Декларация независимости сообщества. Президент России предлагал прислать 10 000 русских солдат, а также покрыть все долги Каталонии. Издание пишет, что каталонский глава тогда ответил отказом.

Соцсети тут же наполнились мемами и коллажами, посвящёнными Путину и Пучдемону. Но лучше всех пошутило посольство России в Испании. Дипломаты написали, что испанские СМИ предоставили неточную информацию о прибытии в Каталонию 10 тысяч русских солдат.

"Следует добавить ещё два нуля к этому числу. И самое главное во всём заговоре: войска должны прибыть самолётами, собранными в Каталонии во времена Гражданской войны", - говорится в Twitter дипмиссии.

В тексте поясняется, что эти самолёты долгое время скрывали в надёжном месте, но теперь отдан приказ действовать. И приказ этот был зашифрованным. Он поступил как раз через эти публикации в СМИ.

Чувство юмора русских дипломатов оценил и ещё один бывший президент Каталонии - Ким Торра.

"Не думал, что когда-либо увижу что-то подобное в международной дипломатии", - признался он.

Пользователи Twitter просто покатываются со смеху над этим обменом сообщениями. Но кое у кого возникают подозрения, что бесследно это не пройдёт.

"Конспирологическая теория о 10 тысячах русских солдат может перейти от гражданской гвардии к правосудию, а затем к СМИ, не задев ни один нейрон", - предполагает Armando el pollo.