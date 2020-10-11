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"Не забывчивость и не правило равности": В заявлении МИД ФРГ о перемирии в Карабахе нашли укол

11 октября 2020, 16:15  •  92 • Политика
Политолог Александр Сосновский нашёл укол в заявлении МИД Германии о перемирии в Нагорном Карабахе. "Это не забывчивость и не правило равности", - считает он.
Александр Сосновский обратил внимание, что в релизе немецкого Министерства иностранных дел не говорится о роли России в установлении перемирия между Баку и Ереваном. Есть лишь скупая благодарность сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Использовано множественное число, хотя, кроме России, других сопредседателей на переговорах не было.
"Конечно, это не забывчивость и не правило равности. Это намеренный укол: вы там, мол, не очень-то одеяло на себя тяните", - написал автор Telegram-канала "Доктор Сосновский".
Ранее правительство Германии сообщило, что приветствует перемирие между Арменией и Азербайджаном. В ФРГ оценили решение любой ценой избегать новых жертв, которое было принято в Москве.
"Мы призываем Армению и Азербайджан сейчас интенсивно работать над миром, над прочным урегулированием конфликта", - сказано в релизе, опубликованном на сайте немецкого МИД.
В ведомстве добавили, что приветствуют волю обеих стран выстраивать диалог с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

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