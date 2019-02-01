"Не забудьте, что и чехи страдали от них": Земан выступил против героизации "бандеровцев" на Украине

Президент Чехии Милош Земан высказался против процесса героизации современной Украиной "бандеровцев", членов запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА. "Не забудьте, что и волынские чехи страдали от них. Мы не должны забывать об этих потерях", — сказал он.

В скором времени, заявил Земан, будет созван специальный украино-чешский дискуссионный форум, на которым пройдут дебаты по наиболее болезненным моментам совместной истории двух народов. Героизация "бандровцев" и других военных преступников станет одной из тем данной международной встречи.

Земан осудил стремление постмайданных украинских властей прировнять участников боевого крыла возглавляемой Степаном Бандеры экстремистской организации к ветеранам войны и предоставить им соответствующие данному статусу льготы. "Это то же самое, если бы ветераны войск СС были признаны героями войны", — пояснил он.

Современная Германия никогда бы не пошла на такой шаг. Украина тем не менее почему-то делает это. Чехия со своей стороны также имеет претензии к "бандеровцам", пусть даже они и не сравнимы с претензиями ряда других стран и народов.

"Конечно, мы не находимся в положении поляков, евреев или русских, но не следует забывать, что и 50 наших солдат пало от рук "бандеровцев" в 1947 году, когда они через нашу территорию пытались попасть на Запад. Не забудьте, что и волынские чехи страдали от них. Мы не должны забывать об этих потерях", — заявил президент Чехии.

Свою позицию он озвучил в эфире пражского телеканала Barrandov. Перевод заявления Земана приводится по сообщению ТАСС.