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"Не забудьте, что и чехи страдали от них": Земан выступил против героизации "бандеровцев" на Украине
01 февраля 2019, 05:09 • 81 • Политика
Президент Чехии Милош Земан высказался против процесса героизации современной Украиной "бандеровцев", членов запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА. "Не забудьте, что и волынские чехи страдали от них. Мы не должны забывать об этих потерях", — сказал он.
В скором времени, заявил Земан, будет созван специальный украино-чешский дискуссионный форум, на которым пройдут дебаты по наиболее болезненным моментам совместной истории двух народов. Героизация "бандровцев" и других военных преступников станет одной из тем данной международной встречи.
Земан осудил стремление постмайданных украинских властей прировнять участников боевого крыла возглавляемой Степаном Бандеры экстремистской организации к ветеранам войны и предоставить им соответствующие данному статусу льготы. "Это то же самое, если бы ветераны войск СС были признаны героями войны", — пояснил он.
Современная Германия никогда бы не пошла на такой шаг. Украина тем не менее почему-то делает это. Чехия со своей стороны также имеет претензии к "бандеровцам", пусть даже они и не сравнимы с претензиями ряда других стран и народов.
Свою позицию он озвучил в эфире пражского телеканала Barrandov. Перевод заявления Земана приводится по сообщению ТАСС.
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