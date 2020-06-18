|
"Не за горами": Крымские санкции "отменит" пандемия - эксперт
18 июня 2020, 12:00 • 27 • Политика
Крымские санкции уже в скором времени могут быть отменены, и этому немало поспособствует пандемия коронавируса. По словам эксперта Александра Молохова, отмена санкционных ограничений "не за горами".
В беседе с РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал о том, что складывающиеся тенденции в европейских странах говорят о том, что крымские санкции уже в скором времени могут отменить.
Он отметил: ряд стран Евросоюза, например Италия, неохотно участвуют в процедурах продления санкций против России и так далее. При этом пандемия коронавируса только усилила такие тенденции.
"Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций "не за горами", - сказал Молохов.
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июня 2020, 02:00
|
16 июня 2020, 17:00
|
13 июня 2020, 05:00
|
13 июня 2020, 09:25
|
13 июня 2020, 15:32
|
16 июня 2020, 00:00
|
14 июня 2020, 09:00