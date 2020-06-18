Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / Политика

"Не за горами": Крымские санкции "отменит" пандемия - эксперт

18 июня 2020, 12:00  •  27 • Политика
Крымские санкции уже в скором времени могут быть отменены, и этому немало поспособствует пандемия коронавируса. По словам эксперта Александра Молохова, отмена санкционных ограничений "не за горами".
В беседе с РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал о том, что складывающиеся тенденции в европейских странах говорят о том, что крымские санкции уже в скором времени могут отменить.
Он отметил: ряд стран Евросоюза, например Италия, неохотно участвуют в процедурах продления санкций против России и так далее. При этом пандемия коронавируса только усилила такие тенденции.
"Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций "не за горами", - сказал Молохов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президента из-за туннеля Путина
18 июня 2020, 01:00
Что теперь будет с Навальным? Оскорблённый им ветеран официально признан потерпевшим
18 июня 2020, 01:00
Ответ надо продумать: Санкции США против "Северного потока - 2" взволновали бундестаг
18 июня 2020, 01:00
Для каких стран Россия печатает деньги? Выяснилось, как наши банкноты оказались на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
13 июня 2020, 15:32
Зал упал! Куликов об ужасающей тайне власти! Правда о тех, на самом деле стоит "у руля"
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.