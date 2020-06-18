"Не за горами": Крымские санкции "отменит" пандемия - эксперт

В беседе с РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов рассказал о том, что складывающиеся тенденции в европейских странах говорят о том, что крымские санкции уже в скором времени могут отменить.

Он отметил: ряд стран Евросоюза, например Италия, неохотно участвуют в процедурах продления санкций против России и так далее. При этом пандемия коронавируса только усилила такие тенденции.

"Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций "не за горами", - сказал Молохов.