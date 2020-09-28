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"Не я обратился, а он": Премьер Армении Пашинян раскрыл тайную просьбу президента Азербайджана

28 сентября 2020, 22:05  •  154 • Политика
Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году. По словам премьер-министра Армении, президент Азербайджана просил его о сохранении перемирия. "Не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился ко мне", - подчеркнул Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о личной просьбе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава правительства Армении утверждает, что лидер Азербайджана просил его о сохранении перемирия в Нагорном Карабахе.
По словам Пашиняна, это произошло в 2018 году, когда в Армении произошла революция и он пришёл к власти. Премьер утверждает, что именно тогда с ним связался глава Азербайджана.
Говорят, якобы я просил в Душанбе времени, отсрочки после революции 2018 года... На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился ко мне с просьбой, - цитирует Sputnik Армения слова Пашиняна.
Армянский премьер считает, что просьба Алиева была связана с тем, что тот боялся начала революции в собственной стране.
Напомним, что 27 сентября произошёл новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Обе стороны заявили о потерях в людях и технике.

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