"Не я обратился, а он": Премьер Армении Пашинян раскрыл тайную просьбу президента Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о личной просьбе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава правительства Армении утверждает, что лидер Азербайджана просил его о сохранении перемирия в Нагорном Карабахе.

По словам Пашиняна, это произошло в 2018 году, когда в Армении произошла революция и он пришёл к власти. Премьер утверждает, что именно тогда с ним связался глава Азербайджана.

Говорят, якобы я просил в Душанбе времени, отсрочки после революции 2018 года... На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился ко мне с просьбой, - цитирует Sputnik Армения слова Пашиняна.

Армянский премьер считает, что просьба Алиева была связана с тем, что тот боялся начала революции в собственной стране.

Напомним, что 27 сентября произошёл новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Обе стороны заявили о потерях в людях и технике.