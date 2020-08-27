"Не взял трубку": Нежелание Лукашенко разговаривать с Макроном прокомментировали в Эстонии

Ратас отметил, что Лукашенко является темой для разговоров у лидеров ЕС не только из-за сложной политической обстановки, надежды на влияние российского президента, но и из-за отказов общаться с ними. Так, глава Белоруссии не стал отвечать на звонок канцлера Германии Ангелы Меркель, а теперь аналогичным образом поступил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам эстонского премьера, и Меркель, и Макрон созванивались с Владимиром Путиным. Они также направляли запросы в Минск, намереваясь пообщаться с Лукашенко.

"Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск - Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - цитирует Ратаса ЕRR.

За последние 14 дней Лукашенко четырежды по телефону разговаривал с Владимиром Путиным. Звонок от Ангелы Меркель 19 августа он отклонил. С Эммануэлем Макроном произошёл заочный обмен репликами на тему политики.

Макрон предложил посредничество между Лукашенко и оппозицией. В ответ белорусский президент выразил готовность стать посредником между французским лидером и "жёлтыми жилетами".