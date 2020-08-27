Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васи...
Главная / Политика

"Не взял трубку": Нежелание Лукашенко разговаривать с Макроном прокомментировали в Эстонии

27 августа 2020, 11:50  •  85 • Политика
Нежелание президента Белоруссии Александра Лукашенко разговаривать со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном прокомментировали в Эстонии. "Не взял трубку", - констатировал эстонский премьер Юри Ратас.
Ратас отметил, что Лукашенко является темой для разговоров у лидеров ЕС не только из-за сложной политической обстановки, надежды на влияние российского президента, но и из-за отказов общаться с ними. Так, глава Белоруссии не стал отвечать на звонок канцлера Германии Ангелы Меркель, а теперь аналогичным образом поступил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам эстонского премьера, и Меркель, и Макрон созванивались с Владимиром Путиным. Они также направляли запросы в Минск, намереваясь пообщаться с Лукашенко.
"Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск - Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - цитирует Ратаса ЕRR.
За последние 14 дней Лукашенко четырежды по телефону разговаривал с Владимиром Путиным. Звонок от Ангелы Меркель 19 августа он отклонил. С Эммануэлем Макроном произошёл заочный обмен репликами на тему политики.
Макрон предложил посредничество между Лукашенко и оппозицией. В ответ белорусский президент выразил готовность стать посредником между французским лидером и "жёлтыми жилетами".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
27 августа 2020, 08:10
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
27 августа 2020, 10:00
Россия ответила на новые санкции США
27 августа 2020, 05:25
"Аркадий, пора вернуться домой": Бабченко предложили снова бежать. На реабилитацию
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у ту...
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлос...
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2020, 23:30
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
20 августа 2020, 16:35
Незаконное «белорусское правительство в изгнании» предпочло Украину Польше и Литве
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.