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"Не взял трубку": Нежелание Лукашенко разговаривать с Макроном прокомментировали в Эстонии
27 августа 2020, 11:50 • 85 • Политика
Нежелание президента Белоруссии Александра Лукашенко разговаривать со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном прокомментировали в Эстонии. "Не взял трубку", - констатировал эстонский премьер Юри Ратас.
Ратас отметил, что Лукашенко является темой для разговоров у лидеров ЕС не только из-за сложной политической обстановки, надежды на влияние российского президента, но и из-за отказов общаться с ними. Так, глава Белоруссии не стал отвечать на звонок канцлера Германии Ангелы Меркель, а теперь аналогичным образом поступил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам эстонского премьера, и Меркель, и Макрон созванивались с Владимиром Путиным. Они также направляли запросы в Минск, намереваясь пообщаться с Лукашенко.
"Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск - Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - цитирует Ратаса ЕRR.
За последние 14 дней Лукашенко четырежды по телефону разговаривал с Владимиром Путиным. Звонок от Ангелы Меркель 19 августа он отклонил. С Эммануэлем Макроном произошёл заочный обмен репликами на тему политики.
Макрон предложил посредничество между Лукашенко и оппозицией. В ответ белорусский президент выразил готовность стать посредником между французским лидером и "жёлтыми жилетами".
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