"Не выйдет из НАТО": Пушков предсказал реакцию Турции на признание геноцида армян

Член Совета Федерации Алексей Пушков предсказал реакцию Анкары на признание геноцида армян президентом США Джо Байденом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова Турции о признании геноцида армян главой США Джо Байденом.

По его многие члены НАТО, сотрудничающие с Турцией, признали, что геноцид был, при том давно. А в некоторых странах Европы его отрицание уголовно наказуемо.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон, ранее объявил 24 апреля национальным днем памяти геноцида армян. В ответ на это Анкара проводила лишь дипломатические демарши, напомнил Пушков.

Он отметил, что в результате усложнились отношения с Францией и Германией, но сохранились. Турция же не вышла и не выйдет из НАТО.

Пушков сказал, что также будет и в этотм раз с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды. Признание геноцида США в отношения между странами не улучшит, считает Пушков.