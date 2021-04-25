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"Не выйдет из НАТО": Пушков предсказал реакцию Турции на признание геноцида армян

25 апреля 2021, 12:05  •  143 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков предсказал реакцию Анкары на признание геноцида армян президентом США Джо Байденом.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова Турции о признании геноцида армян главой США Джо Байденом.
По его многие члены НАТО, сотрудничающие с Турцией, признали, что геноцид был, при том давно. А в некоторых странах Европы его отрицание уголовно наказуемо.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон, ранее объявил 24 апреля национальным днем памяти геноцида армян. В ответ на это Анкара проводила лишь дипломатические демарши, напомнил Пушков.
Он отметил, что в результате усложнились отношения с Францией и Германией, но сохранились. Турция же не вышла и не выйдет из НАТО.
Пушков сказал, что также будет и в этотм раз с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды. Признание геноцида США в отношения между странами не улучшит, считает Пушков.

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