За два года безвизового режима между Украиной и ЕС привилегией воспользовались лишь порядка 2,5 миллионов украинцев. При этом по данным независимых правозащитников, число "невыездных" граждан на Украине ежемесячно растет в геометрической прогрессии, сообщает ФАН.

Причины для запрета на выезд в Европу самые разные. Кого-то не выпускают из страны из-за долгов родственников, других - за неявку на военные сборы, третьих и вовсе подозревают в намерении заняться проституцией.

Сотрудница отделения миграционной службы Украины на условиях анонимности рассказала, что сразу после получения безвиза от руководства поступила разнарядка - максимально задержать на родине не только ценные кадры, но и простых тружеников. Если гражданам Украины будет предоставлен безвиз в полном объеме - в стране не останется жителей, объясняет украинская чиновница. "Невыездных" на Украине набирается примерно от 50 тыс. до 150 тыс. человек.

"Некоторые категории граждан, каковых на Украине насчитывается абсолютное большинство, даже при наличии необходимых разрешительных документов, будут сидеть дома по причине элементарной нехватки денег", - цитирует ФАН слова сотрудницы отделения миграционной службы.

Кевский юрисконсульт Владимир Боровой сравнивает безвиз, которым так любят кичиться украинские власти, на самом деле является подобием яркого фантика от конфеты с крайне специфическим вкусом.