"Не выполняют правила": Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы

Речь идёт об аккаунте @lanuevaasamblea, который был создан для нового созыва депутатов однопалатного парламента Венесуэлы. Страница была ещё пустой, однако теперь она заблокирована администрацией соцсети.

"Twitter блокирует учётные записи, которые не выполняют правила Twitter", - указано в пояснении.

Напомним, что ранее Twitter помечал посты президента США Дональда Трампа плашкой, извещающей пользователей, что автор аккаунта распространяет информацию, которая вводит людей в заблуждение. Речь шла о твитах, в которых Трамп обвинял демократов в фальсификациях на выборах. Позднее сервис микроблогов полностью заблокировал страницу Трампа, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу.

Также в январе на официальной странице производителя российской вакцины "Спутник V" в Twitter появилась плашка с предупреждением "Внимание! Действие этой учётной записи временно ограничено". Ниже объяснялось, что причиной блокировки стали некие "необычные действия", которые выполнялись "от имени учётной записи". Через некоторое время доступ к аккаунту "Спутника" был полностью восстановлен.