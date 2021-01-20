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"Не выполняют правила": Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы
20 января 2021, 10:40 • 69 • Политика
Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт нового парламента Венесуэлы. На пустующей странице указано, что авторы учётной записи "не выполняют правила".
Речь идёт об аккаунте @lanuevaasamblea, который был создан для нового созыва депутатов однопалатного парламента Венесуэлы. Страница была ещё пустой, однако теперь она заблокирована администрацией соцсети.
"Twitter блокирует учётные записи, которые не выполняют правила Twitter", - указано в пояснении.
Напомним, что ранее Twitter помечал посты президента США Дональда Трампа плашкой, извещающей пользователей, что автор аккаунта распространяет информацию, которая вводит людей в заблуждение. Речь шла о твитах, в которых Трамп обвинял демократов в фальсификациях на выборах. Позднее сервис микроблогов полностью заблокировал страницу Трампа, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу.
Также в январе на официальной странице производителя российской вакцины "Спутник V" в Twitter появилась плашка с предупреждением "Внимание! Действие этой учётной записи временно ограничено". Ниже объяснялось, что причиной блокировки стали некие "необычные действия", которые выполнялись "от имени учётной записи". Через некоторое время доступ к аккаунту "Спутника" был полностью восстановлен.
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