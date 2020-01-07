Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«По последнему слову техники и технологий»: какие задачи стоят перед российской ...
Гонконг и Тайвань: большой Китай в тупике
Как я встречал с президентом Рождество Христово в... 46-градусный мороз
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка...
Главная / В мире

"Не выгодно": Генсек НАТО увидел опасность в новом конфликте на Ближнем Востоке

07 января 2020, 09:39  •  66 • В мире
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам срочного заседания Североатлантического совета призвал все стороны воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, это не выгодно всем сторона противостояния.

Не выгодно никому

В Североатлантическом альянсе заявили, что новый конфликт на Ближнем Востоке не выгоден ни одной из сторон. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, говорится в официальном сообщении блока в Twitter.
После срочного совещания Североатлантического совета Столтенберг отметил, что все участники встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации.
При этом, уточнил он, именно Иран должен "воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций".
Ранее в Иране и Ираке прошли массовые акции, вызванные смертью генерала Касема Сулеймани и ещё девятерых человек. В день траура советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пригрозил США "вторым Вьетнамом".
Кроме того, Тегеран объявил о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.
Лидер США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал Тегерану "быстрый и очень сильный удар" в случае нападения на американцев или американское имущество. Также он отметил в Twitter, что у Ирана "никогда не будет ядерного оружия".

Инструкция прекращена

Ранее сообщалось, что инструкторы НАТО пока приостановили тренировочную миссию в Ираке. Как сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, миссия не сворачивает работу в этой стране, а на время нестабильности в регионе пока приостанавливает.
Он подчеркнул, что это связано с непосредственной безопасностью инструкторов альянса.
"Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности", - пояснил Уайт.
Кроме того, отметил он, власти США и руководство военного блока тщательно мониторят ситуацию в Ираке.
Небоевая миссия НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре прошлого года. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании.
По информации ТАСС, на данный момент миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнёров, в частности Швеции и Финляндии. 26 ноября миссию возглавила представительница Канады, генерал-майор Дженни Кариньян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
07 января 2020, 03:09
"Голова Трампа не стоит даже подошвы Сулеймани": В Ливане в память об иранском генерале назвали, что станет местью для США
07 января 2020, 06:24
Шойгу в разговоре с турецкой разведкой и Генштабом Ирана оценил обстановку на Ближнем Востоке после смерти Сулеймани
07 января 2020, 02:54
«США толкают Тегеран к созданию ядерного оружия»: к чему может привести отказ Ирана от выполнения условий СВПД
06 января 2020, 23:39
«Его успех — большая неожиданность»: как может измениться курс Хорватии после победы Милановича на выборах президента
06 января 2020, 23:54
США — Иран: Дело к войне, которой не может быть
06 января 2020, 20:39
Готовят к возможной войне? Американский дипломат рассказал, как украинские военные "сливают" армии США информацию о русских
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2020, 02:54
«США толкают Тегеран к созданию ядерного оружия»: к чему может привести отказ Ирана о...
07 января 2020, 03:09
"Голова Трампа не стоит даже подошвы Сулеймани": В Ливане в память об иранс...
07 января 2020, 03:09
Растаявшие льды Гренландии угрожают наводнениями шести миллионам человек
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожа...
07 января 2020, 01:24
Как я встречал с президентом Рождество Христово в... 46-градусный мороз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 01:39
"Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас": Украинский политик назвал причину победы майдана
06 января 2020, 14:09
"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание
01 января 2020, 17:09
"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
01 января 2020, 20:24
"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
03 января 2020, 01:39
"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-антисемита Липского
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.