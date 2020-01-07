"Не выгодно": Генсек НАТО увидел опасность в новом конфликте на Ближнем Востоке

Не выгодно никому

В Североатлантическом альянсе заявили, что новый конфликт на Ближнем Востоке не выгоден ни одной из сторон. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, говорится в официальном сообщении блока в Twitter.

После срочного совещания Североатлантического совета Столтенберг отметил, что все участники встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации.

При этом, уточнил он, именно Иран должен "воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций".

Ранее в Иране и Ираке прошли массовые акции, вызванные смертью генерала Касема Сулеймани и ещё девятерых человек. В день траура советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пригрозил США "вторым Вьетнамом".

Кроме того, Тегеран объявил о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Лидер США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал Тегерану "быстрый и очень сильный удар" в случае нападения на американцев или американское имущество. Также он отметил в Twitter, что у Ирана "никогда не будет ядерного оружия".

Инструкция прекращена

Ранее сообщалось, что инструкторы НАТО пока приостановили тренировочную миссию в Ираке. Как сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, миссия не сворачивает работу в этой стране, а на время нестабильности в регионе пока приостанавливает.

Он подчеркнул, что это связано с непосредственной безопасностью инструкторов альянса.

"Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности", - пояснил Уайт.

Кроме того, отметил он, власти США и руководство военного блока тщательно мониторят ситуацию в Ираке.

Небоевая миссия НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре прошлого года. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании.

По информации ТАСС, на данный момент миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнёров, в частности Швеции и Финляндии. 26 ноября миссию возглавила представительница Канады, генерал-майор Дженни Кариньян.