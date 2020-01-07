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"Не выгодно": Генсек НАТО увидел опасность в новом конфликте на Ближнем Востоке
07 января 2020, 09:39 • 66 • В мире
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам срочного заседания Североатлантического совета призвал все стороны воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, это не выгодно всем сторона противостояния.
Не выгодно никому
В Североатлантическом альянсе заявили, что новый конфликт на Ближнем Востоке не выгоден ни одной из сторон. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, говорится в официальном сообщении блока в Twitter.
После срочного совещания Североатлантического совета Столтенберг отметил, что все участники встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации.
При этом, уточнил он, именно Иран должен "воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций".
Ранее в Иране и Ираке прошли массовые акции, вызванные смертью генерала Касема Сулеймани и ещё девятерых человек. В день траура советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пригрозил США "вторым Вьетнамом".
Кроме того, Тегеран объявил о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.
Лидер США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал Тегерану "быстрый и очень сильный удар" в случае нападения на американцев или американское имущество. Также он отметил в Twitter, что у Ирана "никогда не будет ядерного оружия".
Инструкция прекращена
Ранее сообщалось, что инструкторы НАТО пока приостановили тренировочную миссию в Ираке. Как сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, миссия не сворачивает работу в этой стране, а на время нестабильности в регионе пока приостанавливает.
Он подчеркнул, что это связано с непосредственной безопасностью инструкторов альянса.
"Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности", - пояснил Уайт.
Кроме того, отметил он, власти США и руководство военного блока тщательно мониторят ситуацию в Ираке.
Небоевая миссия НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре прошлого года. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании.
По информации ТАСС, на данный момент миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнёров, в частности Швеции и Финляндии. 26 ноября миссию возглавила представительница Канады, генерал-майор Дженни Кариньян.
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