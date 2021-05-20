"Не выбрасывайте!": Украинцы начали скупать советские мясорубки

На Украине после публикации в одном из СМИ резко вырос спрос на обычные советские мясорубки. Автор утверждает, что такой "гаджет" не надо спешить выбрасывать, объясняя это удобством и прочностью прибора. Но причины могут крыться и в другом.

Журналист украинского издания "Обозреватель" перечислил советские "гаджеты", которые, по его мнению, жителям страны рано выбрасывать на помойку. Например, он рекомендует вспомнить про "бабушкины" чугунные мясорубки: электрические приборы, пишет журналист, ненадёжны и часто ломаются.

К тому же при отключениях электричества даже самая современная мясорубка превратится в тыкву. А вот советский прибор прослужит десятилетия без ремонта и источника питания. Тут явно прослеживается намёк на то, что с электричеством на современной Украине не всё хорошо.

Кроме мясорубки автор вспомнил ещё несколько полезных вещей времён СССР. Так, он советует всем хранить хлеб в хлебнице - в ней он дольше остаётся свежим и не плесневеет.

Также ему импонирует привычка советских домохозяек надевать фартук перед тем, как начать готовить. Автор недоумевает, почему современные украинки отказываются от этого способа защитить свою одежду от грязи.

А ещё журналист считает очень полезным уличный термометр: по его мнению, его показания точнее и надёжнее, чем прогнозы погоды.