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"Не выбрасывайте!": Украинцы начали скупать советские мясорубки

20 мая 2021, 10:50  •  272 • В мире
На Украине после публикации в одном из СМИ резко вырос спрос на обычные советские мясорубки. Автор утверждает, что такой "гаджет" не надо спешить выбрасывать, объясняя это удобством и прочностью прибора. Но причины могут крыться и в другом.
Журналист украинского издания "Обозреватель" перечислил советские "гаджеты", которые, по его мнению, жителям страны рано выбрасывать на помойку. Например, он рекомендует вспомнить про "бабушкины" чугунные мясорубки: электрические приборы, пишет журналист, ненадёжны и часто ломаются.
К тому же при отключениях электричества даже самая современная мясорубка превратится в тыкву. А вот советский прибор прослужит десятилетия без ремонта и источника питания. Тут явно прослеживается намёк на то, что с электричеством на современной Украине не всё хорошо.
Кроме мясорубки автор вспомнил ещё несколько полезных вещей времён СССР. Так, он советует всем хранить хлеб в хлебнице - в ней он дольше остаётся свежим и не плесневеет.
Также ему импонирует привычка советских домохозяек надевать фартук перед тем, как начать готовить. Автор недоумевает, почему современные украинки отказываются от этого способа защитить свою одежду от грязи.
А ещё журналист считает очень полезным уличный термометр: по его мнению, его показания точнее и надёжнее, чем прогнозы погоды.

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