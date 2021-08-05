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"Не вы показали, а мы спросили": Будущие депутаты в России прошли через особый фильтр

05 августа 2021, 17:25  •  70 • Политика
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл предварительные итоги уникального проекта "Народное голосование", который стал своего рода фильтром для кандидатов в депутаты. В рамках проекта именно люди оценивают кандидатов: "Не вы показали, а мы спросили".
Проект задумывался именно как фильтр перед выборами в Госдуму, напомнил Константин Малофеев:
Мы задумывали проект для того, чтобы наши зрители могли лучше оценить кандидатов не по рекламным роликам, где они сами хотят что-то о себе сказать, а по ответам на вопросы, которые мы хотим задать. Мы опросили уже более 300 человек. К моменту выборов их количество удвоится, если не утроится, потому что сейчас многие заканчивают регистрацию и мы можем наконец разобраться, кто является кандидатом. Мы будем точно знать, и наши волонтёры с удвоенной энергией начнут брать у кандидатов короткие интервью.
Константин Малофеев подчеркнул, что "Народное голосование" помогло выявить кандидатов, которые избегали сложных вопросов о принадлежности Крыма или, например, разрешении проводить гей-парады.
"А мы хотим знать, не сделают ли из нас завтра эти "Олимпийские игры в Токио" с мужиками в блёстках или русские всё же избирают людей, которые думают как мы, - пояснил задачу проекта Малофеев. - По крайней мере, мы хотим знать, не собираются ли они превратить Россию в ужасную "радужную" Европу".

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