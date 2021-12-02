"Не всегда могу себя сдерживать": Депутат "оправдалась" за мат на заседании по культуре

Во время заседания комиссии по культуре депутат Мосгордумы выругалась матом. "Я не всегда могу себя сдерживать", - оправдалась она.

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина оправдалась за использование мата на заседании комиссии по культуре. Она назвала инцидент "нелепой случайностью" и добавила, что никакого наказания за использование нецензурной лексики не понесла.

Речь идёт о заседании, которое состоялось в середине октября в режиме онлайн. На записи видно, как депутат Наталия Метлина использует матерные выражения. Сама депутат утверждает, что не собиралась говорить ничего такого на публике, просто не заметила, что ей дали слово.

Я была в окошке, и меня включили. Я не слышала, я продолжала свой разговор. То, что мы в быту употребляем крепкие армейские выражения, - ни для кого не секрет… Я не всегда могу себя сдерживать,

- приводит оправдания парламентария канал "360".

Наталия Метлина добавила, что свою роль в инциденте также сыграла накопленная усталость. Депутат пояснила, что комиссия была для неё уже третьей по счёту за день. Она отметила, что никаких последствий эта ситуация для неё не понесла.

Напомним, что это не первый скандальный инцидент с участием Наталии Метлиной. В конце октября она одним вопросом оскорбила тысячи пенсионеров, которые едва сводят концы с концами.

Где вы набрали такое количество жаждущих, страждущих помощи государства пожилых людей?

- поинтересовалась Наталия Метлина, комментируя большое количество пенсионеров, нуждающихся в помощи.