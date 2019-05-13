"Не все могут честно смотреть нам в глаза": Министр обороны Сербии напомнил, почему Сербия не войдет в НАТО

О том, что Белград не вступит в состав НАТО – по крайней мере до тех пор, пока президентом Сербии остается Александр Вучич. Об этом журналистам рассказал министр обороны республики Александр Вулин.

"Сербия в военном плане - нейтральное государство. Таким и останется, - говорит министр. - Мы не можем забыть и не можем простить натовскую агрессию, себя невозможно переделать. Мы любому можем смело посмотреть в глаза, но не все могут честно смотреть в глаза нам".

Между тем он отметил, что в настоящем Сербии необходимо поддерживать хорошие отношения с НАТО – по Косовскому вопросу. При этом, объясняет Вулин, надо балансировать так, чтобы не вступить в блок.

"Мы не верим, что сможем оставаться самостоятельной страной, если станем членом какого-то военного блока, - цитирует его ТАСС. - Мы хотим принимать решения самостоятельно. Мы не хотим стать членом НАТО из-за того, что нас бомбили, а еще и потому, что не хотим, чтобы нас заставляли делать то, что сделали с нами".

Он подчеркнул, что если сейчас Североатлантический альянс выступает против кого-то, то Белград точно не придерживается такой точки зрения и не выступает на его стороне.

"Я не хочу брать на себя чужие конфликты и столкновения", - добавил Вулин.