Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Международный трибунал по морскому праву против России
Авианосец США струсил, а Дагестан и Чечня ждет Суркова (Telegram.Обзор)
За что наши журналисты получают по морде? (Анна Сочина)
«Элитные войска»: какие задачи выполняет Пограничная служба ФСБ России
Главная / В мире

"Не все хвосты ещё подчищены": Отказ генпрокурора Украины уйти в отставку высмеяли в Сети

28 мая 2019, 13:54  •  63 • В мире
Украинский генпрокурор Юрий Луценко, несмотря на требования Владимира Зеленского, не видит оснований для того, чтобы уйти в отставку со своего поста до того, как будет выбран новый парламент Украины. "Не все хвосты еще подчищены, Работы много", - рассмеялись пользователи Сети.
Выступая в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, Луценко заявил, что выбор украинского народа в лице президента Зеленского "надо уважать", но это вовсе не означает, что все должны сразу уйти в отставку. Да и сам он не готов покидать свой пост, пока начатое им дело не "окажется в надежных руках". А перед этим он обязательно проведет "самые честные выборы в Верховную раду".
"Не все хвосты ещё подчищены, не все преступления спрятаны. Очень много работы", - прокомментировал автор микроблога "Радио стыдоба" в Twitter.
Подписчики блога согласились с этим мнением. "А когда пожар в архиве запланирован?" - поинтересовался "Русский шовинист".
Фото: Twitter/Радио Стыдоба

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 18:24
Сколько олигархов станут наследниками Порошенко? Коломойский сделал заявление о спонсорах Зеленского
27 мая 2019, 21:24
«Избиратель вновь забеспокоился о своём будущем»: автор Telegram-канала ИА «Стекломой» об итогах выборов в Европарламент
28 мая 2019, 10:24
Избирательная помощь: США планируют поддержать «гражданское общество» на северо-востоке Сирии
28 мая 2019, 00:54
"Я вам еще честные выборы в Раду проведу": Генпрокурор Украины отказался покидать свой пост
28 мая 2019, 00:54
В Австрии объявили дату отставки канцлера Курца и его правительства
28 мая 2019, 00:54
Выборы в Прибалтике – новая стратегия Запада и последние надежды русских
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2019, 07:54
"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым
22 мая 2019, 05:09
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
22 мая 2019, 11:39
"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
23 мая 2019, 07:09
Провал русской разведки или подзатыльник от Госдепа?
23 мая 2019, 00:39
"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.