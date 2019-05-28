"Не все хвосты ещё подчищены": Отказ генпрокурора Украины уйти в отставку высмеяли в Сети

Выступая в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, Луценко заявил, что выбор украинского народа в лице президента Зеленского "надо уважать", но это вовсе не означает, что все должны сразу уйти в отставку. Да и сам он не готов покидать свой пост, пока начатое им дело не "окажется в надежных руках". А перед этим он обязательно проведет "самые честные выборы в Верховную раду".

"Не все хвосты ещё подчищены, не все преступления спрятаны. Очень много работы", - прокомментировал автор микроблога "Радио стыдоба" в Twitter.

Подписчики блога согласились с этим мнением. "А когда пожар в архиве запланирован?" - поинтересовался "Русский шовинист".

Фото: Twitter/Радио Стыдоба