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"Не все хвосты ещё подчищены": Отказ генпрокурора Украины уйти в отставку высмеяли в Сети
28 мая 2019, 13:54 • 63 • В мире
Украинский генпрокурор Юрий Луценко, несмотря на требования Владимира Зеленского, не видит оснований для того, чтобы уйти в отставку со своего поста до того, как будет выбран новый парламент Украины. "Не все хвосты еще подчищены, Работы много", - рассмеялись пользователи Сети.
Выступая в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, Луценко заявил, что выбор украинского народа в лице президента Зеленского "надо уважать", но это вовсе не означает, что все должны сразу уйти в отставку. Да и сам он не готов покидать свой пост, пока начатое им дело не "окажется в надежных руках". А перед этим он обязательно проведет "самые честные выборы в Верховную раду".
Подписчики блога согласились с этим мнением. "А когда пожар в архиве запланирован?" - поинтересовался "Русский шовинист".
Фото: Twitter/Радио Стыдоба
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