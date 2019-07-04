"Не врать, не лебезить и показывать веру в людей": "ЕР" дала региональным кандидатам интересные предвыборные рекомендации

Рекомендации разработаны политтехнологами на основе итогов второго обучающего модуля в Высшей партийной школе "Единой России", созданной года назад для того, чтобы помочь партийцам развивать свои навыки публичных политиков, политтехнологов и организаторов.

Во время обучения представители "ЕР" из регионов разбирали с политтехнологами и социологами кейсы предыдущих избирательных кампаний. Причем в центре внимания оказались не только удачные выборы, но и провальные для "Единой России".

Составленные по итогам обучения рекомендации не являются "обязательными к исполнению", однако партийцам стоит обратить на них внимание, отметила первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина. Однако такие информационные продукты должны доводиться до сведения всех партийцев в регионах, добавила она.

Среди рекомендаций есть раздел "Пять "ни в коем случае" для кандидатов "ЕР". Не рекомендуется: врать и уходить от острых вопросов, демонстрировать высокомерие и собственное превосходство, отвечать на конкретные вопросы людей "большими формами и цифрами" о планах и программах всей страны, быть идеологическим флюгером, лебезить, подстраиваться под ситуацию и отказываться от ценностей партии, поддаваться на провокации, говорить или реагировать, не подумав.

"Семь раз подумай, один раз ответь", — уточняется в документе.

В другом разделе, озаглавленном "Пять "обязательно" для кандидатов "ЕР", рекомендуется знать бюджет, проблемы и особенности округа, в котором кандидат избирается, демонстрировать эффективность своей работы, быть открытым в общении с людьми, эмоционально заряженным, показывать волевые качества, а также активно общаться с избирателями в социальных сетях, рассказывает РБК.

"Единая Россия" к предстоящим в 2021 году парламентским выборам хочет создать совершенно новый образ кандидата и депутата. Поэтому участникам выборов рекомендуется конструктивно критиковать власть, привлекать интерес к резонансным историям, связанным с несправедливостью и так далее.

Дмитрий Медведев, возглавляющий "Единую Россию" с 2012 года, написал колонку для газеты "Известия", в которой порассуждал о необходимости перемен в "Единой России", персональной ответственности партийцев и о том, нужна ли она вообще в современной России.

По его словам, в "Единой России" немало профессиональных политиков, но гораздо чаще на слуху оказываются те единороссы, которые "не стесняются демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам". Это происходит, подчеркивает Медведев, несмотря на существование внутрипартийного контроля, в том числе на этапе отбора кандидатов в депутаты.

Исправить положение, полагает председатель партии, можно с помощью СМИ, блогеров и гражданских активистов. Так, например, говорится в статье, "Единая Россия" могла бы поддерживать журналистские расследования (настоящие, а не фейковые, подчеркивает автор).