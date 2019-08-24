"Не вписались в рынок - ложись и помирай": Экономист описал последствия 4-дневной недели словами Чубайса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил переход российских граждан на четырехдневную рабочую неделю, но "не сию секунду" и с сохранением зарплаты. Его слова для Царьграда прокомментировал экономист Дмитрий Любомудров.

По его словам, наибольшую выгоду от укороченной рабочей недели получат работодатели, так как это даст им легальную возможность урезать общий объём фонда заработной платы. А у российских рабочих просто сократятся доходы.

"Для основной массы сотрудников предприятий реального сектора это беда", - сказал Дмитрий Любомудров в интервью Царьграду.

Он считает, что Медведев и члены его правительства лишь прикрываются заботой о населении и трудящихся. На самом же деле их нисколько не волнует, что из-за их реформ станет с обычными людьми.