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"Не вписались в рынок - ложись и помирай": Экономист описал последствия 4-дневной недели словами Чубайса
24 августа 2019, 07:54 • 138 • Политика
Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю. Экономист Дмитрий Любомудров уверен, что для основной массы рабочих сокращение рабочей недели - это беда. "Как сказал Чубайс, не вписались в рынок - ложись и помирай. Вот и всё", - сказал эксперт.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил переход российских граждан на четырехдневную рабочую неделю, но "не сию секунду" и с сохранением зарплаты. Его слова для Царьграда прокомментировал экономист Дмитрий Любомудров.
По его словам, наибольшую выгоду от укороченной рабочей недели получат работодатели, так как это даст им легальную возможность урезать общий объём фонда заработной платы. А у российских рабочих просто сократятся доходы.
Он считает, что Медведев и члены его правительства лишь прикрываются заботой о населении и трудящихся. На самом же деле их нисколько не волнует, что из-за их реформ станет с обычными людьми.
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