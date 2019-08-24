Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему спокоен Путин: за три минуты до глобальной ядерной
Трамп обрушил рынок США за 4 сообщения в Twitter
На Москву и Пекин нацелили новые ракеты из США (Telegram. обзор)
Заключенным отсрочат пенсию: В Госдуме намерены исправить несправедливость
Главная / Политика

"Не вписались в рынок - ложись и помирай": Экономист описал последствия 4-дневной недели словами Чубайса

24 августа 2019, 07:54  •  138 • Политика
Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю. Экономист Дмитрий Любомудров уверен, что для основной массы рабочих сокращение рабочей недели - это беда. "Как сказал Чубайс, не вписались в рынок - ложись и помирай. Вот и всё", - сказал эксперт.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил переход российских граждан на четырехдневную рабочую неделю, но "не сию секунду" и с сохранением зарплаты. Его слова для Царьграда прокомментировал экономист Дмитрий Любомудров.
По его словам, наибольшую выгоду от укороченной рабочей недели получат работодатели, так как это даст им легальную возможность урезать общий объём фонда заработной платы. А у российских рабочих просто сократятся доходы.
"Для основной массы сотрудников предприятий реального сектора это беда", - сказал Дмитрий Любомудров в интервью Царьграду.
Он считает, что Медведев и члены его правительства лишь прикрываются заботой о населении и трудящихся. На самом же деле их нисколько не волнует, что из-за их реформ станет с обычными людьми.
"Как сказал Чубайс, не вписались в рынок - ложись и помирай. Вот и всё. То есть Медведев выступает адвокатом дьявола", - уверен экономист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
23 августа 2019, 22:09
«Хитрый агент ФСБ» против «швейцарского неудачника»: Как Навальный и Ходорковский гробят оппозицию
23 августа 2019, 22:09
Трамп обрушил рынок США за 4 сообщения в Twitter
23 августа 2019, 18:54
В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» в отношениях РФ и Украины
23 августа 2019, 22:09
"Время лошадей и копий прошло": Россия ответит на угрозу США научными достижениями
24 августа 2019, 04:39
В России отреагировали на публикацию The Guardian о российском Крыме
23 августа 2019, 13:39
Комиссия по расследованию вмешательства в дела России получает новые материалы
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2019, 04:39
"Так же, как стрелял пресловутый "Бук": Усомнившийся в чайках эксперт ...
24 августа 2019, 02:54
Чем Украина расплатилась за 28 лет независимости
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Мос...
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
24 августа 2019, 01:24
"Мужчины начали звонить ей даже по ночам": Депутат рассказал, что подтолкну...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
18 августа 2019, 12:09
В Раде заявили об "убийстве" главного военно-промышленного предприятия Украины
18 августа 2019, 15:24
"Мародёры, убийцы, грабители": Документы ВСУ о преступлениях украинских военных в Донбассе слили в Сеть - фото
22 августа 2019, 07:09
Крым сдали… "воры в законе"? Украинцам представили "бандитскую" версию мирного референдума
22 августа 2019, 00:39
"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока
22 августа 2019, 00:39
"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России
19 августа 2019, 14:09
"Мацу надо подавать хозяевам": Жена премьера Израиля бросила каравай встречающих в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.