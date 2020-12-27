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"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественником Ходорковского

27 декабря 2020, 05:30  •  117 • Политика
Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале показал прокол украинского журналиста Дмитрия Гордона с другим интервьюером - предпринимателем Евгением Чичваркиным. Ранее интервью Гордона с беглым олигархом Михаилом Ходорковским разобрали на мемы после неудачной шутки, но оказывается, что Гордону "не впервой".
Коц разместил в своём Telegram-канале отрывок интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с предпринимателем Евгением Чичваркиным.
Шутка Гордона в ходе беседы оказалась очень похожей на ту, что он использовал в интервью с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. На один из вопросов Чичваркин отвечает: "На то его воля". "Аллаха?" - пытается шутить Гордон. "И его тоже", - отвечает не растерявшийся предприниматель.
"Гордон-то, мастер словесной эквилибристики, не впервой так шутит. До Ходорковского был Чичваркин", - прокомментировал Коц.
В соцсетях третий день не перестают импровизировать на тему неудачной шутки украинского журналиста Дмитрия Гордона, который в интервью с Михаилом Ходорковским спросил, в каких условиях тот сидел в колонии.
На этот вопрос Ходорковский коротко ответил: "Барак". Гордон попытался пошутить и спросил: "Обама?" Олигарх выдержал паузу в замешательстве и ответил: "Ну типа".

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