"Не впадайте в психоз и не рубите шашкой": Глава МЭР попытался успокоить паникующий бизнес

Министр экономического развития Максим Решетников попросил представителей бизнеса не впадать в панику из-за эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в рамках встречи с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым.

По мнению министра, в обществе сложилось "алармистское" настроение. Однако важно не начать "рубить шашкой".

"Не впасть в психоз: давайте всё закрываем, садимся дома, и всё, жизнь закончилась", - отметил Решетников.

Глава ведомства уверен в том, что власти и предприниматели должны найти такой компромисс, чтобы продолжить работу, одновременно ставя в приоритет здоровье людей, и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Он не исключают, что последние будут обязательны к исполнению на длительный срок.

Как передаёт телеканал "360", предприятия получат отсрочку по обслуживанию кредитов только в случае снижения доходов не менее чем на 30% за месяц до подачи заявки (по сравнению со средним доходом за 2019 год). Заявки принимаются до 30 сентября, а дополнительные документы можно дослать в течение 90 дней после обращения предпринимателя. Если возникнут проблемы, то срок может быть продлён ещё на 30 дней.