Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минск...
Главная / Политика

"Не впадайте в психоз и не рубите шашкой": Глава МЭР попытался успокоить паникующий бизнес

06 апреля 2020, 18:35  •  77 • Политика
Глава МЭР Максим Решетников попытался успокоить паникующий из-за коронавируса бизнес. Он советует предпринимателям "не впадать в психоз" и "не рубить шашкой."
Министр экономического развития Максим Решетников попросил представителей бизнеса не впадать в панику из-за эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в рамках встречи с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым.
По мнению министра, в обществе сложилось "алармистское" настроение. Однако важно не начать "рубить шашкой".
"Не впасть в психоз: давайте всё закрываем, садимся дома, и всё, жизнь закончилась", - отметил Решетников.
Глава ведомства уверен в том, что власти и предприниматели должны найти такой компромисс, чтобы продолжить работу, одновременно ставя в приоритет здоровье людей, и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Он не исключают, что последние будут обязательны к исполнению на длительный срок.
Как передаёт телеканал "360", предприятия получат отсрочку по обслуживанию кредитов только в случае снижения доходов не менее чем на 30% за месяц до подачи заявки (по сравнению со средним доходом за 2019 год). Заявки принимаются до 30 сентября, а дополнительные документы можно дослать в течение 90 дней после обращения предпринимателя. Если возникнут проблемы, то срок может быть продлён ещё на 30 дней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
06 апреля 2020, 10:35
"Пока Россия не забыла и не отмахнулась": Лукашенко высказался о судьбе Донбасса
06 апреля 2020, 14:35
Саудиты против Путина: Эр-Рияд пытается оправдаться после заявлений президента России
06 апреля 2020, 03:35
"Увы, эти люди будут брошены на произвол судьбы": Кому не достанутся "собянинские" надбавки. Мнение эксперта
06 апреля 2020, 12:35
Матерные стишки и инициативы по запрету летучих мышей: Госдума превращается в цирк
06 апреля 2020, 01:35
Пустить TikTok: коронавирус заставляет партии переходить в онлайн
06 апреля 2020, 16:35
Запад сохранит все антироссийские санкции в условиях пандемии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 08:30
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
03 апреля 2020, 02:35
"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике
31 марта 2020, 10:26
Врач озвучил "печальный сценарий" карантина в России
01 апреля 2020, 14:35
Альянс продавцов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко терпит крах
31 марта 2020, 00:35
"Дешевле, чем неделя в Куршевеле": Маргарита Симоньян воззвала к совести олигархов
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.