"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией

Украинский вояка поставил на место президента Украины Владимира Зеленского, который предложил мобилизовать и мужчин, и женщин на войну с Россией. Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос выдал политику неудобную правду: "Не воюем мясом".Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос жёстко высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского призывать на битву с Россией и мужчин, и женщин. Напомним, что ранее в интервью для издания "Фокус" Зеленский заявил о том, что готов развернуть боевые действия против России, если она нападёт со стороны Крыма. При этом он отметил, что даже не хочет представлять такой ситуации."Будем надеяться, что это невозможно", - сказал он, отметив, что в ином случае "будет большая война". "Мы никуда не уйдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - заметил президент Украины.Сергей Кривонос разнёс эту идею, отметив, что эта стратегия приведёт лишь к повальному дезертирству. Что-то подобное было в украинской армии в 2014 и в 2018 году, когда вводили военное положение."Это окружение президента рассказывают, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет..." - заявил Кривонос.Он подчеркнул, что людей нужно не только призвать, но ещё и научить. "Мы же не воюем мясом", - заявил Кривонос.Политолог Евгений Сатановский напомнил Зеленскому, что на Украине в основном русскоязычное население, которое никогда не проявляло сильного патриотизма."Забавно, что население-то почти сплошь русскоязычное и в огромной своей массе русское. Причём никакого особого патриотизма никогда не проявляло и по сей день по части своей незалежности не проявляет. По крайней мере, на Донбассе. Уклоняясь от призыва всеми возможными способами. Кто в Европе отсиживался, до коронавируса. Кто в России. Кто дома ховался, благо опыт такого рода у местных парубков дюже богатый", - иронично написал Сатановский.