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"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"

14 февраля 2019, 08:24  •  33 • В мире
Бывшая глава МИД Эстонии, депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что с Россией, которая "мягких и пушистых чувствует издалека" надо разговаривать "на языке силы". Пользоватеи Сети откликнулись на это заявление: "Не поняли бы некоторые на весь мир, никто вы вас и не заметил".
Кейт Пентус-Розиманнус, некогда бывшая главой МИД Эстонии, а ныне – депутат парламента страны, сделала несколько громких заявлений. По ее словам, Россия стремится "развалить Евросоюз", поэтому Запад должен вести с Москвой диалог "с позиции силы". Мол, только такой язык российские власти, которые "издалека чувствуют мягких и пушистых", понимают.
Депутат утверждает, что Россия ведет информационную войну, цель которой включить в Европарламент, выборы в который намечены на май текущего года, "как можно больше "своих политиков со всех уголков Европы".
"Россия намерена заложить достаточно большую бомбу против европейского единства и общих ценностей прямо в сердце парламентской Европы", - цитирует Пентус-Розимманус "РИА Новости".
"На языке силы, Карл!" — отреагировал в своем микроблоге в Twitter директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.
"И закончила речь с просьбой увеличить дотации страны Евросоюзом", - с иронией откликнулся пользователь @Var52.
"Точно, мягкие и пушистые шавки дяди Сэма", - добавил @logicundehfined.
"Не воняли б некоторые экс-главы на весь мир, никто б и не заметил этого "запаха", от "пушистых" распространяющегося", - уверен @Soleganat.
"Интересно, а кому следующему Эстония принадлежать будет?"- задумался пользователь под ником "Сторож".
Экс-глава МИД Эстонии Пентус-Розиманнус: Россия по запаху чувствует мягких и пушистых издалека. Если есть язык, который понимает Россия, то это язык силы. Мы не должны бояться говорить на этом языке. Россия ведет информационную войну, направленную на раскол Евросоюза pic.twitter.com/s1EVGkP7qI
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 февраля 2019 г.
На языке силы, Карл! В эстонском парламенте призвали "разговаривать на языке силы" с Россией https://t.co/Q4B8lUeqfY
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 13 февраля 2019 г.
Экс-глава МИД Эстонии Пентус-Розиманнус призвала разговаривать с Россией "на языке силы".

Страна размером со средний район Москвы, собирается силой вразумлять Россию. Зрелище не для слабонервных. Некоторые из них всерьёз так думают. Десятилетия пропаганды спрямили извилины..
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 13 февраля 2019 г.
У Эстонии нет: ни языка, ни силы. Мычать будут в непосильной злобе на нас, твари?)
— Обществовед (@social_scientis) 13 февраля 2019 г.
Саакашвили разговаривал на языке силы , потерял ЮО и Абхазию. Хунта разговаривал на языке силы потерял Крым и Донбасс. Запад разговаривал на языке силы в Сирии, дали по башке. Что хотят эстонцы ?
— martin perera (@martinperer) 13 февраля 2019 г.
Точно, мягкие и пушистые шавки дяди Сэма pic.twitter.com/xbaJweRNJO
— Dima (@logicundefined) 13 февраля 2019 г.

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