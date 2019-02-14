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"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
14 февраля 2019, 08:24 • 33 • В мире
Бывшая глава МИД Эстонии, депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что с Россией, которая "мягких и пушистых чувствует издалека" надо разговаривать "на языке силы". Пользоватеи Сети откликнулись на это заявление: "Не поняли бы некоторые на весь мир, никто вы вас и не заметил".
Кейт Пентус-Розиманнус, некогда бывшая главой МИД Эстонии, а ныне – депутат парламента страны, сделала несколько громких заявлений. По ее словам, Россия стремится "развалить Евросоюз", поэтому Запад должен вести с Москвой диалог "с позиции силы". Мол, только такой язык российские власти, которые "издалека чувствуют мягких и пушистых", понимают.
Депутат утверждает, что Россия ведет информационную войну, цель которой включить в Европарламент, выборы в который намечены на май текущего года, "как можно больше "своих политиков со всех уголков Европы".
"Россия намерена заложить достаточно большую бомбу против европейского единства и общих ценностей прямо в сердце парламентской Европы", - цитирует Пентус-Розимманус "РИА Новости".
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