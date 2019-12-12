"Не волнуйтесь, мы решим эту проблему": Захарова объяснила "скрытый смысл" встречи Лаврова и Трампа

Мария Захарова нашла "скрытый смысл" встречи главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вмешательство в выборы президента Америки "неприемлемо". Захарова выложила в соцсети его высказывание и снабдила картинкой с крылатой фразой Лаврова.

Во вторник, 12 ноября, во время российской сессии форума у Лаврова спросили, готовится ли Россия к выборам президента США в 2020 году. Министр улыбнулся и с иронией ответил, что да. "Не волнуйтесь, мы решим эту проблему", - заверил смеющуюся аудиторию Лавров.

Беседа между Трампом и Лавровым, проведшим перед этим переговоры с Помпео, продолжалась около 50 минут.

Глава МИД России, который также провёл в Вашингтоне две пресс-конференции, не согласился только с тем, что обсуждал с Трампом "вмешательство в выборы" - об этом они якобы не говорили. По словам Лаврова, его переговоры с Трампом прошли в атмосфере "взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире". Глава МИД России подтвердил, что Москва предложила США любые варианты продления СНВ-3. Лавров указал, что у России "нет оснований сомневаться, что Трамп искренне понимает выгоду для американцев, американского бизнеса, США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Российской Федерацией и США", хотя не все в Америке разделяют эту позицию, пытаясь "всячески затормозить" нормализацию двусторонних отношений, проталкивая новые санкции.