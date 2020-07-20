"Не военно-политические союзники, но…": Минск пошёл на решительный шаг с США. Впервые за 12 лет

Напомним, ещё весной 2008 года между Минском и Вашингтоном случился дипломатический скандал из-за введённых санкций США против госконцерна "Белнефтехим". Послы были отозваны с обеих сторон.

Спустя 12 лет Минск пошёл на решительный шаг в отношениях с Соединёнными Штатами: президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил посла в Америке. Им стал замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко.

Дипломат уже сделал первые заявления после своего назначения, касающиеся дальнейших отношений между Минском и Вашингтоном.

"Мы с Соединёнными Штатами Америки не станем военно-политическими союзниками в обозримой перспективе, но мы можем быть взаимовыгодными партнёрами", - уточнил назначенец.

Он также уточнил, что речь идёт о таких областях сотрудничества, как экономика, энергетика, международная безопасность и взаимодействие силовиков.

"То, что мы принадлежим к разным военно-политическим блокам, не исключает, а скорее определяет необходимость контактов между военными. Безусловно, мы соглашаемся не во всём, поэтому важным элементом наших двусторонних отношений останется диалог по тем вопросам, по которым наши позиции различаются", - уточнил посол Белоруссии в США.