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"Не военно-политические союзники, но…": Минск пошёл на решительный шаг с США. Впервые за 12 лет
20 июля 2020, 18:00 • 127 • Политика
Минск впервые за последние 12 лет пошёл на решительный шаг в отношениях с США: президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в Америке замминистра иностранных дел Олега Кравченко. Сам дипломат отметил, что Белоруссия с США "не станут военно-политическими союзниками", но могут быть "взаимовыгодными партнёрами".
Напомним, ещё весной 2008 года между Минском и Вашингтоном случился дипломатический скандал из-за введённых санкций США против госконцерна "Белнефтехим". Послы были отозваны с обеих сторон.
Спустя 12 лет Минск пошёл на решительный шаг в отношениях с Соединёнными Штатами: президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил посла в Америке. Им стал замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко.
Дипломат уже сделал первые заявления после своего назначения, касающиеся дальнейших отношений между Минском и Вашингтоном.
"Мы с Соединёнными Штатами Америки не станем военно-политическими союзниками в обозримой перспективе, но мы можем быть взаимовыгодными партнёрами", - уточнил назначенец.
Он также уточнил, что речь идёт о таких областях сотрудничества, как экономика, энергетика, международная безопасность и взаимодействие силовиков.
"То, что мы принадлежим к разным военно-политическим блокам, не исключает, а скорее определяет необходимость контактов между военными. Безусловно, мы соглашаемся не во всём, поэтому важным элементом наших двусторонних отношений останется диалог по тем вопросам, по которым наши позиции различаются", - уточнил посол Белоруссии в США.
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