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"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства
19 февраля 2022, 11:20 • 88 • Политика
Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства. Так, блокировке в Facebook подвергся аккаунт администрации Горловки, где ранее появилось сообщение о начале вывоза мирных граждан из ДНР: "Не внезапно".
Страница администрации Горловки в соцсети Facebook подверглась блокировке. Платформа забанила аккаунт на сутки.
Ситуацию прокомментировал глава городской администрации Иван Приходько. По его словам, поводом для ограничения работы страницы стала запись, сообщавшая о начале вывоза местных в Россию.
Напомним, об эвакуации жителей ДНР из-за ожидаемого вторжения ВСУ в Донбасс 18 февраля объявил глава республики Денис Пушин.
По информации местного МЧС, в Ростовскую область на момент утра сегодняшнего дня уже вывезли чуть больше 6,6 тыс. граждан ДНР, больше трети из них - дети.
Подчёркивается, что на КПП беженцам предоставляют горячее питание, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Напомним, ранее в соцсетях распространились фейковые сообщения о якобы готовящихся Москвой провокациях, призванные саботировать эвакуацию мирного населения.
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