"Не вместо, а вместе": Американские СМИ впечатлили скупые сведения о российских С-500

Одним из зарубежных изданий, заинтересованных С-500, оказался американский журнал The National Interest. Отмечая, что официально характеристики ЗРК нигде не озвучивались, обозреватель Марк Эпискос собрал немногочисленные "утечки" о новейших комплексах.

Он напомнил, что радиус действия С-500 составит целых 600 км. Под прицел каждый ЗРК сможет взять до 10 целей одновременно.

По данным портала, комплексы появятся гораздо ранее намеченного срока, то есть до 2027 года. Ожидается, что уже в следующем году они поступят на вооружение русской армии. Автор рассуждает, будет ли участвовать в выпуске С-500 Турция, вознамерившаяся это сделать, и будут ли заменять С-400 на С-500. В итоге он приходит к выводу, что новейшие ЗРК как узкоспециализированные комплексы будут работать вместе с предшественниками, удачно дополняя их.