"Не вижу ни синие, ни красные": Байден признал, что "пришло время исцелиться"

Джо Байден сегодня рано утром по московскому времени обратился к американскому народу из своего родного штата - Делавэра. Кандидат от Демократической партии бодро взбежал на сцену и тут же заявил о "рекордных" 75 млн голосов, отданных в его поддержку.

Байден пообещал, что будет добиваться лидерства США во всём мире. А также заявил, что не пожалеет никаких средств, чтобы победить пандемию коронавируса в стране: для этого он соберёт экспертов, которые разработают план действий.

О тех, кто проголосовал за Трампа, Байден высказался в том ключе, что они хоть и оппоненты, но не враги. "Я не вижу ни синие, ни красные, а только Соединённые Штаты", - признался он.

Политик также открыто поблагодарил активистов BLM, которые устроили массовые протесты после выборов. По его словам, афроамериканцы поддержали его, и он этого никогда не забудет.

Демократ попросил дать ему шанс: "Пришло время исцелиться и исцелить Америку".

Выступление Байдена омрачил неприятный инцидент: взорвавшаяся во время пуска фейерверка петарда произвела звук, похожий на выстрел, чем привела в замешательство всех собравшихся. Особенно сильно испугалась потенциальная будущая первая леди - Джил Байден.

Напомним, вчера, 7 ноября, американские СМИ объявили Джо Байдена избранным президентом США. По их подсчётам, он набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Свои поздравления, не дожидаясь официального объявления результатов, демократу уже направили Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и даже Владимир Зеленский. Трамп, в свою очередь, не собирается сдаваться и хочет оспорить результаты голосования в суде.