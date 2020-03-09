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"Не видим никакой проблемы": Международные следователи решили нарушить границы России ради поиска свидетелей по MH17
09 марта 2020, 18:35 • 40 • В мире
Независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в России, не предупреждая официальные власти. В распоряжение корреспондентов попал протокол встречи, на которой представители Украины и Бельгии обсуждают такую возможность и говорят, что "не видят никакой проблемы".
Независимые журналисты платформы Bonanza Media рассказали о планах международных следователей нарушить российский суверенитет. В распоряжение журналистов попал протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы в Нидерландах в январе 2018 года. На встрече обсуждали, как найти свидетелей в России, не предупреждая официальные власти. Представитель Бельгии говорит, что "не видит в этом никакой проблемы". В ответ представитель Украины заявляет, что также "не видит сложностей", но хочет обсудить этот вопрос с руководством, передает ТАСС.
"Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идёт о нарушении российского законодательства путём заманивания свидетелей и сокрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства", - цитирует ТАСС журналиста Макса ван дер Верффа.
Самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса.
В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Все данные, полученные российскими экспертами и спутниками, Совместная следственная группа (без участия РФ) рассматривать отказалась.
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