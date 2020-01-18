"Не видим альтернативы": В МИД прокомментировали спор с Японией о Курильских островах

В Министерстве иностранных дел России ответили на вопрос, который так и не прозвучал на пресс-конференции исполняющего обязанности главы МИД Сергея Лаврова. Он касался договора с Японией о Курильских островах. Официальный ответ появился на сайте российского МИД.

"Переговоры показали сохранение существенных расхождений в позициях сторон. В таких условиях не видим альтернативы длительной кропотливой работе по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень, который позволил бы вести эффективный поиск взаимоприемлемых развязок по чувствительным двусторонним вопросам", - заявили в МИД России.

При этом русские дипломаты настаивают на принципиальной позиции нашей страны. Япония должна признать результаты Второй мировой войны "в полном объеме" и согласится на "неоспоримый суверенитет РФ над южными Курильскими островами".

Только в 2019 году стороны трижды встретились и обсудили проблемы мирного договора. Последний визит министра иностранных дел Японии в Россию прошел в конце декабря. Главной целью обоих дипломатов была попытка сдвинуть с места застопорившийся диалог по принадлежности Курильских островов. Россия и Япония уже много десятилетий не могут договориться по этому острому вопросу, что затрудняет подписание мирного договора.