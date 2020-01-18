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"Не видим альтернативы": В МИД прокомментировали спор с Японией о Курильских островах

18 января 2020, 12:09  •  96 • В мире
В МИД России ответили на вопрос о договоре с Японией по поводу Курильских островов. Этот вопрос собирались задать Сергею Лаврову на ежегодной пресс-конференции, но не успели. Объяснение появилось на официальном сайте. В МИД "не видят альтернативы длительной кропотливой работе по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень". Дипломаты подчеркнули, что нужно продолжать сотрудничество. При этом они уверены, что Япония должна признать "неоспоримый суверенитет РФ над южными Курильскими островами".
В Министерстве иностранных дел России ответили на вопрос, который так и не прозвучал на пресс-конференции исполняющего обязанности главы МИД Сергея Лаврова. Он касался договора с Японией о Курильских островах. Официальный ответ появился на сайте российского МИД.
"Переговоры показали сохранение существенных расхождений в позициях сторон. В таких условиях не видим альтернативы длительной кропотливой работе по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень, который позволил бы вести эффективный поиск взаимоприемлемых развязок по чувствительным двусторонним вопросам", - заявили в МИД России.
При этом русские дипломаты настаивают на принципиальной позиции нашей страны. Япония должна признать результаты Второй мировой войны "в полном объеме" и согласится на "неоспоримый суверенитет РФ над южными Курильскими островами".
Только в 2019 году стороны трижды встретились и обсудили проблемы мирного договора. Последний визит министра иностранных дел Японии в Россию прошел в конце декабря. Главной целью обоих дипломатов была попытка сдвинуть с места застопорившийся диалог по принадлежности Курильских островов. Россия и Япония уже много десятилетий не могут договориться по этому острому вопросу, что затрудняет подписание мирного договора.

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