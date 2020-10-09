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"Не видел даже в кино": Журналистка "оправдала" обстрел храма в Шуше. Соловьёв жёстко парировал

09 октября 2020, 14:45  •  119 • Политика
Журналистка Саадат Кадырова "оправдала", по её мнению, обстрел храма в Шуше ВС Азербайджана. Телеведущий Владимир Соловьёв жёстко парировал. Журналист Михаил Шахназаров также не смолчал на дерзкие слова Кадыровой: "Чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино", отметил он.
В частности, комментируя вчерашний обстрел храма в Шуше, Кадырова оправдала действия военных Азербайджана тем, что для них армянские военные - "оккупанты". Она отметила, что ранее президент России Владимир Путин призывал "мочить террористов в сортирах", а для Баку армянские военные якобы сродни террористам.
На её слова резко ответил ведущий программы Владимир Соловьёв. Он отметил, что, во-первых, некорректно использовать сравнение "сортиров" с храмами, а во-вторых, армянские солдаты не являются террористами.
Шокирован словами коллеги и журналист Михаил Шахназаров.
"Я многое видел. Но чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино", - отметил он в своём Twitter-аккаунте.
Саадат Кадырова на "Вечере с Владимиром Соловьёвым". Я многое видел. Но чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино. Посмотрите весь выпуск. Не пожалеете. Ссылка на эфир: https://t.co/WV7RR2DoMn pic.twitter.com/3me9SwZjhM
— Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) October 9, 2020
Накануне армия Баку нанесла артиллерийский удар по собору, полному людей. Как отметил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews, вчера рухнули его иллюзии о том, что азербайджанские артиллеристы не станут наносить удары по храмам.
"Но собор в Шуше накрыли через час после того, как в Сети появилось видео - солдаты молятся в храме перед отправкой на передовую", - отметил он.
Военкор особо подчеркнул, что на кадрах отчётливо было видно, что в соборе есть и гражданские.
"Прямое попадание в купол. Запредельный цинизм", - констатировал он.
Как сообщил Telegram-канал Sputnik Armenia, в момент обстрела в соборе находились и дети. По словам корреспондента с места происшествия, никто, к счастью, не пострадал. Дети были сильно напуганы.

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