"Не видел даже в кино": Журналистка "оправдала" обстрел храма в Шуше. Соловьёв жёстко парировал

В частности, комментируя вчерашний обстрел храма в Шуше, Кадырова оправдала действия военных Азербайджана тем, что для них армянские военные - "оккупанты". Она отметила, что ранее президент России Владимир Путин призывал "мочить террористов в сортирах", а для Баку армянские военные якобы сродни террористам.

На её слова резко ответил ведущий программы Владимир Соловьёв. Он отметил, что, во-первых, некорректно использовать сравнение "сортиров" с храмами, а во-вторых, армянские солдаты не являются террористами.

Шокирован словами коллеги и журналист Михаил Шахназаров.

"Я многое видел. Но чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино", - отметил он в своём Twitter-аккаунте.

Саадат Кадырова на "Вечере с Владимиром Соловьёвым". Я многое видел. Но чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино. Посмотрите весь выпуск. Не пожалеете. Ссылка на эфир: https://t.co/WV7RR2DoMn pic.twitter.com/3me9SwZjhM — Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) October 9, 2020

Накануне армия Баку нанесла артиллерийский удар по собору, полному людей. Как отметил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews, вчера рухнули его иллюзии о том, что азербайджанские артиллеристы не станут наносить удары по храмам.

"Но собор в Шуше накрыли через час после того, как в Сети появилось видео - солдаты молятся в храме перед отправкой на передовую", - отметил он.

Военкор особо подчеркнул, что на кадрах отчётливо было видно, что в соборе есть и гражданские.

"Прямое попадание в купол. Запредельный цинизм", - констатировал он.

Как сообщил Telegram-канал Sputnik Armenia, в момент обстрела в соборе находились и дети. По словам корреспондента с места происшествия, никто, к счастью, не пострадал. Дети были сильно напуганы.