|
"Не видел даже в кино": Журналистка "оправдала" обстрел храма в Шуше. Соловьёв жёстко парировал
09 октября 2020, 14:45 • 119 • Политика
Журналистка Саадат Кадырова "оправдала", по её мнению, обстрел храма в Шуше ВС Азербайджана. Телеведущий Владимир Соловьёв жёстко парировал. Журналист Михаил Шахназаров также не смолчал на дерзкие слова Кадыровой: "Чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино", отметил он.
В частности, комментируя вчерашний обстрел храма в Шуше, Кадырова оправдала действия военных Азербайджана тем, что для них армянские военные - "оккупанты". Она отметила, что ранее президент России Владимир Путин призывал "мочить террористов в сортирах", а для Баку армянские военные якобы сродни террористам.
На её слова резко ответил ведущий программы Владимир Соловьёв. Он отметил, что, во-первых, некорректно использовать сравнение "сортиров" с храмами, а во-вторых, армянские солдаты не являются террористами.
Шокирован словами коллеги и журналист Михаил Шахназаров.
"Я многое видел. Но чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино", - отметил он в своём Twitter-аккаунте.
Накануне армия Баку нанесла артиллерийский удар по собору, полному людей. Как отметил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews, вчера рухнули его иллюзии о том, что азербайджанские артиллеристы не станут наносить удары по храмам.
"Но собор в Шуше накрыли через час после того, как в Сети появилось видео - солдаты молятся в храме перед отправкой на передовую", - отметил он.
Военкор особо подчеркнул, что на кадрах отчётливо было видно, что в соборе есть и гражданские.
"Прямое попадание в купол. Запредельный цинизм", - констатировал он.
Как сообщил Telegram-канал Sputnik Armenia, в момент обстрела в соборе находились и дети. По словам корреспондента с места происшествия, никто, к счастью, не пострадал. Дети были сильно напуганы.
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 октября 2020, 01:10
|
06 октября 2020, 01:30
|
07 октября 2020, 00:25
|
06 октября 2020, 12:30
|
05 октября 2020, 12:40
|
07 октября 2020, 00:25
|
03 октября 2020, 20:20