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"Не видать Оскара": Зеленского снова заподозрили в видеопостановках
01 апреля 2022, 04:00 • 106 • Политика
Во время очередного и уже ставшего привычным видеообращания украинского лидера Владимира Зеленского стали видны нестыковки.
В Сети переполошились после видеообращения лидера Незалежной Владимира Зеленского. Однако волну обсуждений вызвала не его какая-то особенная речь или внешний вид, а фон, на которой политик выступал. Уж очень он неестественно выглядел, что в очередной раз подтвердило старую версию о видеопостановках.
"Видно что на рире стоит. Кажись в бункере записывали", "Все равно на хромакей похоже", "Желтое освещение улицы не совпадает с персонажем на видео, скорее всего снимали с зеленым фоном, потом накладывали", - замечают все нестыковки интернет-пользователи.
Комментаторы глумятся вовсю: "Не видать ему Оскара. Пусть уволит того, кто клипы ему делает", "Антипример работы монтажника с хромокеем - фигура явно отличается по оттенку от фона. Солдата уже более продвинуто изображают, но все равно не естественно. Короче, неуд".
Что ж, это уже не первые подобные провалы Зеленского с видео. Есть мнение, что политика уже давно вывезли из страны его западные друзья. И все это время он дурачит украинцев, записывая обращения из студии. Еще по одной версии Зеленский засел в безопасном бункере и рассуждает об украинском народе оттуда.
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