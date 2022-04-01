Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Главная / Политика

"Не видать Оскара": Зеленского снова заподозрили в видеопостановках

01 апреля 2022, 04:00  •  106 • Политика
Во время очередного и уже ставшего привычным видеообращания украинского лидера Владимира Зеленского стали видны нестыковки.
В Сети переполошились после видеообращения лидера Незалежной Владимира Зеленского. Однако волну обсуждений вызвала не его какая-то особенная речь или внешний вид, а фон, на которой политик выступал. Уж очень он неестественно выглядел, что в очередной раз подтвердило старую версию о видеопостановках.
"Видно что на рире стоит. Кажись в бункере записывали", "Все равно на хромакей похоже", "Желтое освещение улицы не совпадает с персонажем на видео, скорее всего снимали с зеленым фоном, потом накладывали", - замечают все нестыковки интернет-пользователи.
Комментаторы глумятся вовсю: "Не видать ему Оскара. Пусть уволит того, кто клипы ему делает", "Антипример работы монтажника с хромокеем - фигура явно отличается по оттенку от фона. Солдата уже более продвинуто изображают, но все равно не естественно. Короче, неуд".
Что ж, это уже не первые подобные провалы Зеленского с видео. Есть мнение, что политика уже давно вывезли из страны его западные друзья. И все это время он дурачит украинцев, записывая обращения из студии. Еще по одной версии Зеленский засел в безопасном бункере и рассуждает об украинском народе оттуда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


106
Источник
Похожие новости
01 апреля 2022, 00:30
Не только США пользовались биолабораториям на Украине: Постпред России назвал страну и болезнь
01 апреля 2022, 00:30
Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк. Правду раскрыл помощник Зеленского
01 апреля 2022, 02:15
Кадыров послушал переговоры украинских боевиков в Мариуполе. И дал им один день
01 апреля 2022, 00:30
В ОБСЕ заявили о беспристрастности и обвинили во всём Россию: В Сети ответили волной мемов
01 апреля 2022, 02:15
"Ну как-то не очень!". Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильём в Европе
01 апреля 2022, 02:15
Сенатор описал три сценария будущего Зеленского: От "правительства в изгнании" до фантастики
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2022, 00:30
Не только США пользовались биолабораториям на Украине: Постпред России назвал страну ...
01 апреля 2022, 00:30
Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк. Правду раскрыл помощник Зеленско...
01 апреля 2022, 02:15
Кадыров послушал переговоры украинских боевиков в Мариуполе. И дал им один день
01 апреля 2022, 00:30
В ОБСЕ заявили о беспристрастности и обвинили во всём Россию: В Сети ответили волной ...
01 апреля 2022, 02:15
"Ну как-то не очень!". Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильём в Ев...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
27 марта 2022, 19:35
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
27 марта 2022, 21:55
В СНБО Украины призвали открыть "второй фронт" против России: Ответ пришёл из Грузии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.