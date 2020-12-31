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"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии

31 декабря 2020, 08:30  •  431 • Политика
В Латвии глава Центра вакцинации сделал на камеру прививку от коронавируса "мимо плеча". "Не видать медсестре "Оскара", - комментируют неудавшийся пропагандистский ролик в Сети.
В Латвии разгорелся скандал из-за ролика о прививке от коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению многих телезрителей, укол был "мимо плеча" и препарат в реальности введён не был.
Речь идёт о видео с участием руководительницы Центра вакцинации Даце Завадска. В нём она показательно получает прививку от коронавируса. Однако всё выглядит так, словно игла прошла мимо плеча и препарат введён не был.
В Центре вакцинации объяснили казус тем, что телевизионщики выбрали крайне неудачный ракурс съёмки. В подтверждение был опубликован кадр, где отчётливо видно, что игла вошла в плечо.
Не видать медсестре "Оскара",
- комментируют видео в Telegram-канале "КБ".
Тем временем власти Латвии ничуть не помогают снизить накал страстей. Вместо этого они объявили, что людям без прививки могут отказать в проведении сложных операций. В частности, без иммунитета к COVID-19 не будут пересаживать сердце.
Было бы крайней глупостью дать непривитому человеку новое сердце, чтобы он потом умер от COVID-19,
- цитирует LSM слова Даце Завадска.

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