"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии

В Латвии разгорелся скандал из-за ролика о прививке от коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению многих телезрителей, укол был "мимо плеча" и препарат в реальности введён не был.

Речь идёт о видео с участием руководительницы Центра вакцинации Даце Завадска. В нём она показательно получает прививку от коронавируса. Однако всё выглядит так, словно игла прошла мимо плеча и препарат введён не был.

В Центре вакцинации объяснили казус тем, что телевизионщики выбрали крайне неудачный ракурс съёмки. В подтверждение был опубликован кадр, где отчётливо видно, что игла вошла в плечо.

Не видать медсестре "Оскара",

- комментируют видео в Telegram-канале "КБ".

Тем временем власти Латвии ничуть не помогают снизить накал страстей. Вместо этого они объявили, что людям без прививки могут отказать в проведении сложных операций. В частности, без иммунитета к COVID-19 не будут пересаживать сердце.

Было бы крайней глупостью дать непривитому человеку новое сердце, чтобы он потом умер от COVID-19,

- цитирует LSM слова Даце Завадска.