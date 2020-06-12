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"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на видео

12 июня 2020, 23:00  •  97 • В мире
Позор американских военных в неудачном состязании с русскими сняли на видео. "Не везёт так не везёт", - прокомментировали в Telegram-канале "Расстрельный". При этом дерзкую и неудачную попытку подрезать русскую колонну наложили на музыку из "Неуловимых мстителей".
В интернет выложили ещё одно видео, на котором запечатлена попытка американских военных подрезать русскую колонну. Видео появилось в Twitter пользователя @VeraVanHorne. Запись ведётся из салона машины. На кадрах видно, как американцы дерзко пытаются подрезать русских и заблокировать колонну, однако терпят фиаско. В результате одна из бронемашин США оказывается повреждена и глохнет посреди дороги.
"Новая запись "дорожного противостояния" российских и американских военных набирает просмотры в Twitter. Отдельный респект автору ролика за музыку из "Неуловимых мстителей", - написали в Telegram-канале "Расстрельный".
Фото: Twitter/@VeraVanHorne.
Похожую версию развития событий у себя в авторском Telegram-канале опубликовал и военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
"Реднеки на тактикульном бронеавтомобиле попытались подрезать российских военных полицейских, да не просто подрезать, а ещё и прижать", - рассказал, опубликовав аналогичное видео, Поддубный.
Он уточнил, что "американский MRAP "Ошкош" нагло попробовал обойти автомобиль российского патруля по обочине с правой стороны". Но подрезать русских у американцев не вышло. Дерзость обернулась против них же.
"Вышло криво. Бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, двигатель умер", - добавил военкор.

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