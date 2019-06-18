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"Не верю": Эрдоган усомнился в "нормальности" смерти Мурси

18 июня 2019, 23:24  •  37 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в том, что гибель бывшего египетского лидера Мохаммеда Мурси была обычной. "Я не верю, что это нормальная смерть", - процитировало турецкого лидера агентство Anadolu.
Эрдоган, кроме заявлений о характере смерти Мурси, отмечал, что его будут помнить за достойную борьбу до самого конца. Напомним, что экс-президент Египта умер в зале суда, по предварительным данным - от сердечного приступа. Он произнес речь, побледнел и потерял сознание.
После трагедии правозащитники требуют расследовать причины смерти Мурси. Они просят проверить условия его лечения в тюрьме. По их данным, есть вероятность, что, будучи больным сахарным диабетом, Мурси не получал лекарств и медпомощи.
Помимо шпионажа Мурси и его сторонникам вменялись организация беспорядков с привлечением иностранных исламистских ресурсов, штурм тюрем, покушения на убийство сотрудников МВД. Бывший египетский лидер сначала был приговорен к смертной казни, но приговор отменили, и дело отправили на повторное расследование.

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