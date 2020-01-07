"Не верю, что приедет": Спикер эстонского парламента вступил в пикировку с президентом из-за приглашения Путина

В Эстонии разгорелись политические баталии из-за возможного приезда президента РФ Владимира Путина. В публичную пикировку с эстонским лидером Керсти Кальюлайд, которая пригласила Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов 17-19 июня 2020 года в Тарту, вступил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас.

По его словам, он не верит, что лидер России вовсе согласится на инициативу Кальюлайд.

Кроме того, подчеркнул он, ему невдомёк, зачем эстонский политик вовсе выдвинула это предложение.

"Мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина", - заявил он.

При этом, по мнению спикера Рийгикогу, прошедшая в минувшем году встреча Путина и Кальюлайд также была ненужной. Он пояснил, что результат от визита эстонского лидера в Москву был "нулевой".

По мнению эстонца, по российской тематике Таллину следует идти единым курсом вместе с НАТО и ЕС.

"Именно в ЕС и НАТО нужно больше говорить и влиять на процессы", - добавил он, передаёт ТАСС.

Напомним, что в декабре президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила "искреннюю надежду" на то, что Владимир Путин примет участие в работе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов 17-19 июня 2020 года в Тарту. Она также выразила уверенность в том, что прямые контакты между президентами Эстонии и России необходимы.