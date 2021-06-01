"Не верят, что разрешили?": Русские раскрыли "мотив" поездки "делегации от Меркель" в США

В России "раскрыли" настоящий мотив визита делегации от немецкого канцлера Ангелы Меркель в США. "Не верят, что разрешили?" - не без иронии уточняют русские.

Таким образом в России прокомментировали материал агентства Bloomberg, где утверждается, что Ангела Меркель направила делегацию высокопоставленных чиновников в США для обсуждения проекта "Северный поток - 2". Уточняется, что представители ФРГ должны встретиться с советником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай. Помимо газового проекта, стороны должны также обсудить сложности в экономических отношениях.

В России оценили информацию о поездке и выдали своё "резюме":

"Хозяин вызвал", - предполагает пользователь под ником Геннадий Геннадьевич.

"Не похоже. Сами попёрлись. Не верят, что им разрешили недемократический газ получать?" - уточняет Cherry Ru и напоминает, что "Байден уже на СП2 рукой махнул: "Почти достроили, чё уж там...".