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"Не верят, что разрешили?": Русские раскрыли "мотив" поездки "делегации от Меркель" в США

01 июня 2021, 07:55  •  153 • Политика
В России "раскрыли" настоящий мотив визита делегации от немецкого канцлера Ангелы Меркель в США. "Не верят, что разрешили?" - не без иронии уточняют русские.
Таким образом в России прокомментировали материал агентства Bloomberg, где утверждается, что Ангела Меркель направила делегацию высокопоставленных чиновников в США для обсуждения проекта "Северный поток - 2". Уточняется, что представители ФРГ должны встретиться с советником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай. Помимо газового проекта, стороны должны также обсудить сложности в экономических отношениях.
В России оценили информацию о поездке и выдали своё "резюме":
"Хозяин вызвал", - предполагает пользователь под ником Геннадий Геннадьевич.
"Не похоже. Сами попёрлись. Не верят, что им разрешили недемократический газ получать?" - уточняет Cherry Ru и напоминает, что "Байден уже на СП2 рукой махнул: "Почти достроили, чё уж там...".

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