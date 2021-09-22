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"Не верьте никому": Источник рассказал, кто может возглавить ЕР в Госдуме

22 сентября 2021, 16:55  •  175 • Политика
Источник рассказал, кто может возглавить фракцию "Единой России" в Госдуме. Он назвал два имени, но отметил, что пока всё находится на стадии обсуждения: "Не верьте никому".
В настоящее время партия проводит консультации по вопросу назначения главы фракции. Пока что никаких согласованных кандидатур нет.
Сейчас идут очень активные консультации. Если прямо и однозначно скажут, что всё известно, не верьте никому. Действительно идут сейчас консультации вплоть до оглашения,
- пояснил информированный источник "РИА Новости".
По его словам, вероятными кандидатами на данный пост являются Сергей Неверов, который уже возглавлял фракцию ЕР во время прошлого созыва, а также член президиума партии Владимир Васильев. Оба кандидата - люди авторитетные и опытные, отметил собеседник агентства.
Напомним, что по итогам нынешних парламентских выборов "Единая Россия" получила 324 места в Госдуме, КПРФ - 57 мест, "Справедливая Россия" - 27 мест, ЛДПР - 21 место, "Новые люди" - 13 мест, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" - по 1 месту, самовыдвиженцы - 5 мест.

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