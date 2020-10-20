"Не верим, что чиновники могли так поступить": Завод в шоке от уничтожения российских ИВЛ

В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле этого года, сообщает Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Новость прокомментировали в концерне - структуре Ростеха, куда входит Уральский приборостроительный завод, поставивший соответствующие аппараты.

Американское издание сообщает, что с момента поставки российские аппараты хранились на складе. Потом их уничтожили под предлогом их неисправности. На поверку оказалось, что американские партнёры просто не разобрались с тем, как включать оборудование - не было подходящих розеток.

"Мы не видели никаких официальных документов на этот счёт. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", - цитирует URA.RU комментарий пресс-службы структуры Ростеха.

В свою очередь, пресс-служба американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) подтвердила факт уничтожения американских аппаратов.