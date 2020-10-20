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"Не верим, что чиновники могли так поступить": Завод в шоке от уничтожения российских ИВЛ

20 октября 2020, 23:05  •  86 • Политика
Структура Ростеха раскритиковала США за уничтожение ИВЛ с Урала. "Далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", - говорится в комментарии пресс-службы.
В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле этого года, сообщает Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Новость прокомментировали в концерне - структуре Ростеха, куда входит Уральский приборостроительный завод, поставивший соответствующие аппараты.
Американское издание сообщает, что с момента поставки российские аппараты хранились на складе. Потом их уничтожили под предлогом их неисправности. На поверку оказалось, что американские партнёры просто не разобрались с тем, как включать оборудование - не было подходящих розеток.
"Мы не видели никаких официальных документов на этот счёт. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", - цитирует URA.RU комментарий пресс-службы структуры Ростеха.
В свою очередь, пресс-служба американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) подтвердила факт уничтожения американских аппаратов.

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