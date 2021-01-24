"Не ведите себя как звери!": В Москве протестующие толпой избили противника Навального - источник

Telegram-канал Mash выложил видео с Пушкинской, где сторонники Навального повалили на землю его противника, который пришёл на акцию с плакатом против блогера. На кадрах зафиксировано, как агрессивные участники акции толпой ногами избивают лежащего на земле мужчину. На фоне слышны крики участников и призыв к избивающим:

"Не ведите себя как звери!" - слышен кричащий голос за кадром.

Напомним, в Москве на месте "прогулки", объявленной Навальным в центре города, усилены меры безопасности. В столице огорожена специальными металлическими заграждениями Пушкинская площадь, куда планируют прийти сторонники оппозиционера. Царьград ведёт прямую трансляцию.