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"Не ведите себя как звери!": В Москве протестующие толпой избили противника Навального - источник
24 января 2021, 17:20 • 102 • Политика
В Москве участники так называемого митинга в поддержку блогера Алексея Навального избили его противника. Избивающих толпой лежащего на земле парня пытались призвать к здравому смыслу: "Не ведите себя как звери!"
Telegram-канал Mash выложил видео с Пушкинской, где сторонники Навального повалили на землю его противника, который пришёл на акцию с плакатом против блогера. На кадрах зафиксировано, как агрессивные участники акции толпой ногами избивают лежащего на земле мужчину. На фоне слышны крики участников и призыв к избивающим:
"Не ведите себя как звери!" - слышен кричащий голос за кадром.
Напомним, в Москве на месте "прогулки", объявленной Навальным в центре города, усилены меры безопасности. В столице огорожена специальными металлическими заграждениями Пушкинская площадь, куда планируют прийти сторонники оппозиционера. Царьград ведёт прямую трансляцию.
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