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"Не ваше дело": Литовкин призвал "беспокоящуюся" Польшу не лезть в дела России и Белоруссии

31 августа 2021, 18:45  •  122 • Политика
Военный обозреватель Виктор Литовкин призвал "беспокоящуюся" из-за "военной угрозы" Польшу не лезть в дела России и Белоруссии: "Не ваше дело".
Так эксперт прокомментировал сообщение польского издания Wirtualna Polska, которое выразило обеспокоенность из-за переброски русских зенитно-ракетных частей в белорусский Гродно. Издание боится, что Россия развернёт на границе с Польшей авиабазу, что станет ответом на действия Варшавы, которая охотно размещает у себя американских военных и их оружие.
Тут можно ответить коротко: не их дело, что у нас происходит с нашим союзником Белоруссией. К тому же системы противовоздушной обороны предназначены именно для защиты, а не нападения,
- пояснил Литовкин порталу "Народные новости".
Он отметил, что угрозой в данном случае является скорее сама Польша, которая разместила у себя элементы американской системы ПРО. Дело в том, что американские пусковые установки способны запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты вроде "Томагавка". А это уже атакующее оружие.
Эксперт также объяснил разницу между Белоруссией и Польшей. Минск является равноправным партнёром и союзником России, который самостоятельно принимает решения, исходя из своих интересов. Варшава же находится в статусе подчинённого, вассала США. И будет делать то, что прикажет заокеанский хозяин.

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