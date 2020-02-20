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"Не в тот самолёт попала ракета": Пособница ВСУ пожалела, что авиалайнер с украинцами из Уханя не был сбит

20 февраля 2020, 23:39  •  129 • Политика
В Харьков прилетел самолёт с эвакуированными из Уханя украинцами. Пособница ВСУ посетовала, что он не был сбит, как Boeing MH17. "Не в тот самолёт попала ракета", - написала она в Facebook.
Украинский самолёт эвакуировал граждан из китайского Уханя, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. Пособница ВСУ Марина Лобок, называющая себя "волонтёром АТО", выразила сожаление, что авиалайнер не сбили, как Boeing MH17 над Донбассом.
Речь идёт о самолёте, который 20 февраля приземлился в Харькове. На его борту были 45 граждан Украины и 27 иностранцев, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Уханя.
Не в тот самолёт попала ракета, - написала Марина Лобок в Facebook с намёком на Boeing MH17.
После обрушившейся на неё критики "волонтёрка АТО" поспешила изменить сообщение. В новой версии Лобок уточняет, что, конечно же, имела в виду "кремлёвский самолёт". А затем она и вовсе удалила сообщение. Однако пользователи соцсети успели сделать скриншоты.
Фото: скриншот facebook.com/people/Марина-Лобок

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