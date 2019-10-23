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"Не в сортирах, а в головах": Шафран объяснила, почему депутата Шевченко травят "матрешкой"

23 октября 2019, 23:54  •  49 • Политика
Журналистка Анна Шафран высказалась по поводу глумления украинских депутатов над своим коллегой Евгением Шевченко после его выступления на Первом канале в России. Теперь в Верховной раде Шевченко называют "матрешкой" и "коллаборантом". По мнению Шафран, все потому, что война, как и в свое время разруха, не "в сортирах, а в головах". И пока это противостояние будет наблюдаться у украинских политиков, войну на Донбассе не прекратить, уверена журналистка.
Ситуацию Шафран прокомментировала в своем Telegram-канале. По ее словам, Шевченко прямо затравили за то, что он выступил на одном из российских каналов.
"И вот теперь его коллега, тоже с очень украинской фамилией - Лерос, дразнит его матрешкой, а другие обзывают коллаборантом", - пишет Шафран.

В этом контексте она вспоминает слова профессора Преображенского, который говорил: разруха - она не в сортирах, а в головах.
"До тех пор, пока в головах украинских политиков не прекратится война, Зеленский может делать что угодно - войны в Донбассе он не прекратит", - пишет Шафран.
Но тут же добавляет, что, судя по последним событиям, Зеленскому не очень-то и хочется прекращать эту войну, поскольку "слишком много своих неудач можно списать на воображаемого агрессора".

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