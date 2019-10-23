"Не в сортирах, а в головах": Шафран объяснила, почему депутата Шевченко травят "матрешкой"

Ситуацию Шафран прокомментировала в своем Telegram-канале. По ее словам, Шевченко прямо затравили за то, что он выступил на одном из российских каналов.

"И вот теперь его коллега, тоже с очень украинской фамилией - Лерос, дразнит его матрешкой, а другие обзывают коллаборантом", - пишет Шафран.



В этом контексте она вспоминает слова профессора Преображенского, который говорил: разруха - она не в сортирах, а в головах.

"До тех пор, пока в головах украинских политиков не прекратится война, Зеленский может делать что угодно - войны в Донбассе он не прекратит", - пишет Шафран.

Но тут же добавляет, что, судя по последним событиям, Зеленскому не очень-то и хочется прекращать эту войну, поскольку "слишком много своих неудач можно списать на воображаемого агрессора".