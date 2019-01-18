"Не увидят. Увидят - не догонят. Догонят - не собьют": Почему космическая ПРО США не страшна российскому гиперзвуку

Российскому гиперзвуку – новейшему оружию страны, представленному ранее президентом страны, не страшна космическая ПРО США. "Не увидят. Увидят - не догонят. Догонят - не собьют". Если вкратце, именно так о неуязвимости отечественного вооружения говорил военный эксперт в беседе с Царьградом.

Обещание Пентагона разместить элементы американской ПРО в космосе не вызывают серьезного опасения, уверен военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с Царьградом он выразил мнение, что нынешний уровень развития технологий не позволяет США хоть что-нибудь противопоставить российской гиперзвуковой ракете "Авангард".

"В анонсе "звёздных войн" Трампа, как их уже окрестили журналисты, прозвучала фраза: мы всегда были передовиками в гиперзвуковых технологиях, но никогда не собирались их использовать в военных целях и поэтому не давали им ход в этом направлении, а вот Россия и Китай, такие плохие ребята, взяли и их милитаризировали. Это вызывает улыбку, потому что ну нельзя же на весь мир так откровенно лгать", - сказал эксперт в разговоре с Царьградом.

Все работы по гиперзвуку, которые проводились в США, были ориентированы именно на военные нужды. Теперь же они собираются развернуть сеть спутников, чтобы отслеживать наши гиперзвуковые ракеты типа "Ангара.

"Отследить можно то, о чём имеешь понятие. Например, когда создают зенитную ракету для сбивания цели, то тренируются на ракетах-мишенях, которые имитирует полёт воздушной цели. Если они, как они говорят, владели гиперзвуковыми технологиями, то такое размещение спутников, конечно, даст им возможность увидеть гиперзвуковые аппараты, но если они не владели, то они просто не увидят. По всей информации, которая есть по поводу гиперзвуковых технологий, все их аппараты достигли скорости, немного превышающей 5 махов", - настаивает эксперт.

Допустим, они увидят гиперзвуковую ракету. Что нужно дальше делать? Догнать. Но ведь не догонят, уверен Леонков.

Проблемы "Пэтриота" и неуправляемые болванки

"Они говорят: мы сейчас ещё на Аляске разместим дополнительный дивизион ПРО, который будет этим делом заниматься. Но дело в том, что их ПРО выросли из комплекса ПВО "Пэтриот". Он считался вершиной американской инженерной мысли по сбитию воздушных целей. "Пэтриот" сбивает цели попаданием в цель, по принципу кинетического столкновения. А когда цель маневрирует, сделать это у них получается с трудом", - напомнил собеседник Царьграда.

Эти же проблемы "Пэтриота" унаследованы американскими системами ПРО, которые работают с космическими объектами. Если обычная баллистическая межконтинентальная ракета летит по определенной траектории, которую можно предугадать, чтобы сбить, то, например, разработчики российских "Сарматов" это учли. Эта ракета стартует очень быстро, те 200 км, в которые можно ее просчитать, она преодолевает очень быстро. А дальше по замысловатой траектории выходит в точку, где разделяются ее головные части. Эти части летят на гиперзвуковой скорости и при этом маневрируют. Параллельно летят ложные боеголовки, имитирующие эти части. И с этим роем боеголовок система ПРО ничего не может сделать, настаивает военный эксперт.

"Увидели, летит рой, надо сбивать. Тут начинается самое интересное: сбить даже одну боеголовку, которая маневрирует, это сложная задача. Потому что нужно предугадать, где она окажется в тот или иной момент времени. А если при этом у неё гиперзвук?" - пояснил он, почему ракету не собьют.

Кроме того, считает Леонков, можно с уверенностью говорить о том, что у США нет никаких аналогов российскому "Авангарду". Был проект Falcon HTV с планирующим блоком, который должен был, как кинетическая болванка, наносить по земле сейсмический удар и разрушать всё в радиусе своего поражения. Но проблема в том, что болванка оказалась неуправляемой. Американцы думали, что если правильно сделать пуск с орбиты, она попадёт куда надо. Но все математические расчёты - и их, и наших специалистов - показали, что это фантастика, Falcon HTV попадёт куда угодно.

Ну не получилось у них

Что же касается программы space-based laser, то, уточнил Леонков, она предполагает вывод на орбиту двадцати платформ с лазерами мощностью восемь мегаватт. Американцы посчитали, что такой мощности хватит для перехвата баллистических ракет, от лучей со скоростью света гиперзвуковые аппараты не уйдут. Но тут возникает вопрос: какая энергетическая установка будет запитывать лазер, чтобы он всё время был в боевой готовности и стрелял?

"Понятное дело, установки, которые могут долго находиться в космосе и провести нужное количество энергии, чтобы такой лазер произвёл выстрел, - это ядерные установки. Смотрим, что же американцы делали по этому поводу. Да, они пытались создать такие двигатели. Они были размером с паровоз, но вся программа по созданию таких двигателей у них окончилась неудачно. Ну не получилось у них", - поясняет эксперт.

При этом в России существуют такие технологии еще с советских времен. "Были спутники разведки комплекса "Лиана". Эти системы имели на борту ядерные энергетические установки, что позволило им стать самыми долгоживущими спутниками на орбите. Понятное дело, мы эту технологию совершенствовали", - перечисляет собеседник Царьграда.

"И кстати, "Буревестник", эта крылатая ракета с неограниченной дальностью действия, и "Посейдон", который под водой может находиться неограниченное количество времени, с ядерными энергетическими установками – это отголоски этой самой технологии", - добавил он.

"Мы можем выводить любые космические платформы такого назначения с такими ядерными космическими установками. У американцев этого нет. Вопрос: как они будут эти лазеры запитывать?" - настаивает военный эксперт на несостоятельности Пентагона.

Спасибо Рейгану за это

"Стратегическая оборонная инициатива Рональда Рейгана предполагала размещение в космосе боевых платформ с лазерами. Что сделал Советский Союз? Мы серьёзно работали над космическим вооружением. Создали боевую станцию "Алмаз", которая занималась двумя вопросами — разведкой и целеуказанием. На борту были комплексы оружия класса "космос - космос". Туда летали космонавты, сбивали спутники. Помимо этого, мы отправляли на орбиту ступень межконтинетальной баллистической ракеты Р-36, которую называют "Воеводой". Она там могла находиться энное количество времени, изображая из себя космический аппарат. По команде эта ступень с боеголовками устремлялась к Земле и поражала любую точку на планете", - напомнил Алексей Леонков.

Единственное, что не было отработано, это работа лазера в космосе, признаёт он. Но с этим всё не так однозначно. "Ракета "Энергия" должна были вывести на орбиту спутник с боевым лазером и сделала это. Но это были уже времена Горбачёва. И по звонку из Америки испытания отменили, а спутник свели с орбиты и утопили в Тихом океане. Тем не менее мы провели фундаментальные исследования, испытывали лазеры над водой, на суше, в качестве противоздушного оборонного вооружения, и мы испытали лазеры в воздухе. И вот у нас сейчас есть лазер "Пересвет", а ещё идут работы над его улучшенной версией", - перечислил собеседник Царьграда "достижения" Рейгана.

"Если американцы действительно начнут что-то вытаскивать в космос, они очень удивятся тому, что у нас там появится", - пообещал он.