"Не уверен в наших врачах": Украинский блогер решил переждать коронавирус в Китае. В Запорожье - "ещё опасней"

Украинский Телеканал новин 24 решил разобраться, почему же жители Незалежной не торопятся покидать Китай, в котором продолжает бушевать коронавирус: в каждым днем увеличивается не только количество заболевших, но и летальных исходов.

Ведущий телеканала в прямом эфире связался с блогером Владиславом Шкроботько, который живет в городе Наньян, расположенном в 400 километрах от эпицентра распространения нового коронавируса, получившего название COVID-19.

Отвечая на вопросы журналиста, блогер признался: возвращаться на Украину он не готов - в Китае, как ему кажется, "будет безопаснее". Во-первых, он не представляет, какую помощь сможет получить на Украине, кроме того, не исключает риска подхватить болезнь в дороге.

По его словам, в городе, где он живёт, закрыты практически все магазины, работают только несколько аптек, но в них можно купить все необходимые препараты. Людей на улицах мало.

Несмотря на такую ситуацию, Шкроботько предпочёл остаться в Наньяне, чем эвакуироваться на Украину. Прежде всего потому, что, как он считает, раз коронавирус пошел из Китая, местные врачи в вопросах лечения "более компетентны". Конечно, и на Украине медики пытаются "прогрессировать в этой сфере", но не так, как китайские.

Плюс я услышал, что если я приду на Украину, ребят, которые приехали, отправят на карантин на две недели. Тоже не хотелось бы этого. Я полностью здоров, в карантине сидеть две недели не особо хотелось бы, - сказал Шкроботько.

Эвакуировать граждан Украины из Китая планируют 11 февраля. В связи с этим власти уже сообщили, что все украинцы, которые будут эвакуированы, должны будут дать официальное согласие на 14-дневный карантин по прибытии на родину.

Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV сказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласие на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. И этот пункт регулируется ст. 35 постановления кабмина № 893. Это механизм воздействия на тех лиц, которые планируют эвакуацию на украинскую территорию, - цитирует слова чиновника Укринформ.

Пока Китай пытается обуздать коронавирус, на Украине превышен эпидемический порог по более привычным сезонным заболеваниям. От свирепого гриппа за неделю умерли восемь украинцев. Всего с начала эпидемического сезона было зафиксировано 26 летальных исходов. Сообщается, что ни один из умерших от гриппа не был привит.

Ситуация по гриппу непростая. Специалисты отметили широкое географическое распространение этого заболевания. Эпидпорог не превышен только в Киеве и Харьковской области.

В информационном бюллетене Центра общественного здоровья сказано, что превышение эпидемического порога составило 55,6%. С 3 по 9 февраля диагноз "острая респираторно-вирусная инфекция" был поставлен 283,6 тысячам украинцев. Большинство из них (65,6%) - дети и подростки.