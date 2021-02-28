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"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ
28 февраля 2021, 01:50 • 48 • Политика
Под вечер ВСУ устроили массированный обстрел пригородов Донецка. Украинские военные открыли огонь около половины десятого и не прекращают до сих пор. "Не утихают перестрелки на западе Горловки, временами - разрывы", - сообщают в соцсетях.
В Донбассе продолжается начавшееся некоторое время назад обострение конфликта. Вечером 27 февраля Вооружённые силы Украины (ВСУ) приступили к планомерному обстрелу Горловки и окраин Донецка.
Стрельба началась в 21:27 по местному времени. Сначала украинцы открыли огонь по Горловке, затем стали бить по районам Донецка. Отмечается, что основной целью являются западные и северо-западные районы Горловки.
- сказано в последнем сообщении о ситуации в ДНР, пришедшем в 23:05.
Не лучше обстоят дела в Луганской народной республике. Там под миномётный обстрел ВСУ попали населённые пункты Нижнее Лозовое и Логвиново. Огонь вёлся снарядами калибра 120 мм. Об этом информировал Telegram-канал Марочко live.
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