"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ

Под вечер ВСУ устроили массированный обстрел пригородов Донецка. Украинские военные открыли огонь около половины десятого и не прекращают до сих пор. "Не утихают перестрелки на западе Горловки, временами - разрывы", - сообщают в соцсетях.

В Донбассе продолжается начавшееся некоторое время назад обострение конфликта. Вечером 27 февраля Вооружённые силы Украины (ВСУ) приступили к планомерному обстрелу Горловки и окраин Донецка.

Стрельба началась в 21:27 по местному времени. Сначала украинцы открыли огонь по Горловке, затем стали бить по районам Донецка. Отмечается, что основной целью являются западные и северо-западные районы Горловки.

Не утихают перестрелки на западе Горловки, временами - разрывы. Берегите себя и своих близких,

- сказано в последнем сообщении о ситуации в ДНР, пришедшем в 23:05.

Не лучше обстоят дела в Луганской народной республике. Там под миномётный обстрел ВСУ попали населённые пункты Нижнее Лозовое и Логвиново. Огонь вёлся снарядами калибра 120 мм. Об этом информировал Telegram-канал Марочко live.