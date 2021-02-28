Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит акти...
"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул...
Главная / Политика

"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ

28 февраля 2021, 01:50  •  48 • Политика
Под вечер ВСУ устроили массированный обстрел пригородов Донецка. Украинские военные открыли огонь около половины десятого и не прекращают до сих пор. "Не утихают перестрелки на западе Горловки, временами - разрывы", - сообщают в соцсетях.
В Донбассе продолжается начавшееся некоторое время назад обострение конфликта. Вечером 27 февраля Вооружённые силы Украины (ВСУ) приступили к планомерному обстрелу Горловки и окраин Донецка.
Стрельба началась в 21:27 по местному времени. Сначала украинцы открыли огонь по Горловке, затем стали бить по районам Донецка. Отмечается, что основной целью являются западные и северо-западные районы Горловки.
Не утихают перестрелки на западе Горловки, временами - разрывы. Берегите себя и своих близких,
- сказано в последнем сообщении о ситуации в ДНР, пришедшем в 23:05.
Не лучше обстоят дела в Луганской народной республике. Там под миномётный обстрел ВСУ попали населённые пункты Нижнее Лозовое и Логвиново. Огонь вёлся снарядами калибра 120 мм. Об этом информировал Telegram-канал Марочко live.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
27 февраля 2021, 18:20
Америка готовит удар по Сибири и Арктике? ВВС США заказали 400 крылатых "стелс-ракет"
27 февраля 2021, 20:20
Военкор "слил" инсайд из МИД Армении: "Все три варианта - об одном"
27 февраля 2021, 20:20
В Госдуме предложили "покончить" со средней зарплатой
27 февраля 2021, 22:10
Сцена скорби превратилась в фарс: "Жалко Яшина. Вроде взрослый мужик"
27 февраля 2021, 18:20
Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба: "В корне противоречит Конституции"
27 февраля 2021, 18:20
США мстят даже бывшим участникам "Северного потока - 2"? Против Baker Hughes начали расследование
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2021, 20:20
Военкор "слил" инсайд из МИД Армении: "Все три варианта - об одном&quo...
27 февраля 2021, 20:20
В Госдуме предложили "покончить" со средней зарплатой
27 февраля 2021, 22:10
Сцена скорби превратилась в фарс: "Жалко Яшина. Вроде взрослый мужик"
27 февраля 2021, 22:10
Поиски Навального продолжаются: Ещё одна исправительная колония открестилась от блоге...
27 февраля 2021, 20:20
Супруга Зеленского по-прежнему владеет недвижимостью в Крыму и платит коммунальные пл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнение о блогере
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.