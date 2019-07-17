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"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17

17 июля 2019, 00:09  •  20 • Политика
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя удивлен заявлением коллеги Кристофа Хойсгена о том, что Россия должна выплатить компенсации семьям пассажиров малайзийского Boeing, который был сбит над Донбассом.
Небензя жестко осадил коллегу, назвав его требование о выплате компенсаций до решения суда и до завершения следствия "правовым нигилизмом".
"Мы сожалеем, что некоторые сегодня не смогли устоять от соблазна использовать сегодняшнее мероприятие для того, чтобы поспекулировать на крайне чувствительной теме", - заявил Небензя, подчеркнув, что в канун пятой годовщины трагедии следовало бы выразить соболезнование семьям погибших.
При этом российскому постпреду непонятно, почему его коллега из Германии в своих призывах к России сослался на международное право, если даже никто не назначен виновным.
"Где спутниковые снимки с американских спутников с места крушения, которые США отказались предоставить?" - спросил Небензя.
Германский постпред в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке отклонился от темы встречи и поинтересовался, что Россия делает "для компенсации семьям 208 жертв, детей, женщин и мужчин, погибших в катастрофе рейса MH-17", который, по его утверждению, "был сбит из российского оружия".

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