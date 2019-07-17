"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17

Небензя жестко осадил коллегу, назвав его требование о выплате компенсаций до решения суда и до завершения следствия "правовым нигилизмом".

"Мы сожалеем, что некоторые сегодня не смогли устоять от соблазна использовать сегодняшнее мероприятие для того, чтобы поспекулировать на крайне чувствительной теме", - заявил Небензя, подчеркнув, что в канун пятой годовщины трагедии следовало бы выразить соболезнование семьям погибших.

При этом российскому постпреду непонятно, почему его коллега из Германии в своих призывах к России сослался на международное право, если даже никто не назначен виновным.

"Где спутниковые снимки с американских спутников с места крушения, которые США отказались предоставить?" - спросил Небензя.

Германский постпред в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке отклонился от темы встречи и поинтересовался, что Россия делает "для компенсации семьям 208 жертв, детей, женщин и мужчин, погибших в катастрофе рейса MH-17", который, по его утверждению, "был сбит из российского оружия".