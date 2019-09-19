"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе

О том, что сейчас Незалежной нужно шагнуть вперед и пойти на жертвы, чтобы наконец-то решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он заявил, что прямо сейчас Киев должен пойти на переговоры. Но другая сторона, по мнению Гетманцева, тоже "должна чем-то пожертвовать". Чем именно, он не уточнил, отметив, что в вопросе мира "нужен компромисс".

"Военного решения этого конфликта нет, - заявил он в эфире телеканала NewsOne. - Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь".

Что касается идеи присвоить Донбассу особый статус, то это может привести к "развалу страны", уверен Гетманцев.