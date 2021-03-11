"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд

Новый президент США побил столетний рекорд. Дело касается общения с прессой. "Не успел Байден раскрыть рот…" – делится подробностями свежего инцидента собкор ВГТРК в Вашингтоне Валентин Богданов.

Автор Telegram-канала "Валентин Богданов" рассказал, как президент США посетил хозяйственный магазин в Вашингтоне. Визит длился примерно 10 минут. Владельцы показали национальному лидеру стеллажи и торговые залы.

Разумеется, на мероприятии присутствовали представители СМИ. После завершения экскурсии они тут же стали задавать американскому президенту вопросы. В том числе их интересовало наличие или отсутствие кризисной ситуации на границе с Мексикой.

"Не успел Байден раскрыть рот, как рот ему и прессе закрыли президентские помощники. 48 дней он в должности и ни одной пресс-конференции так и не было. Это уже столетний рекорд для глав Белого дома", - пишет Валентин Богданов.

Журналист напомнил, что полтора десятка предшественников Байдена в среднем впервые общались с прессой через 33 дня после инаугурации. Молчание нынешнего президента длится уже семь недель.

Пресс-служба Белого дома кормит "завтраками" – брифинг состоится до конца марта. По мнению Богданова, выглядит это не очень хорошо. Такие отсрочки только провоцируют новые слухи о немощи Байдена. Если перед выборами это можно было списать на действия пропагандистов Трампа, то кого назовут виновным сейчас, интересуется журналист.