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"Не усложнять": Макрон определился с внешним видом Нотр-Дам-де-Пари
18 июля 2020, 22:00 • 13 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон определился с внешним видом Нотр-Дам-де-Пари. "Не усложнять", - всё-таки решил он.
Нотр-Дам-де-Пари - собор Парижской Богоматери - через несколько лет предстанет в том же виде, в каком он был до пожара в апреле 2019 года. Эммануэль Макрон ранее допускал, что собору могут придать более современный вид.
Издание The Washington Post сообщает, что шпиль и другие части собора восстановят "как можно ближе к его прежнему цельному облику". Французские власти решили сделать ставку на известность этого памятника архитектуры.
Пресс-служба Елисейского дворца пояснила, что в первоначальный проект реставрации никаких изменений вноситься не будет, так как это слишком сильно замедлило бы темпы восстановления.
"Не усложнять эту программу", - сообщили французские власти.
Однако некоторые изменения парижане всё-таки заметят. Территорию вокруг Нотр-Дам-де-Пари сделают более удобной и современной, полностью изменив её стиль.
Весной прошлого года Эммануэль Макрон пообещал своей нации и всему миру, что одну из главных достопримечательностей Парижа полностью восстановят к открытию Олимпиады-2024, которая пройдёт во французской столице. Все работы более чем на два месяца были остановлены из-за пандемии коронавируса, но цель уложиться в поставленные сроки всё ещё стоит.
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