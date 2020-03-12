"Не умеют проигрывать": Вяльбе сочла коронавирус лишь прикрытием норвежских лыжников

Глава ФЛГР поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира. Из-за отказа норвежцев участвовать в соревнованиях наш лыжник станет первым представителем России, завоевавшим "Большой хрустальный глобус".

Ранее награду удавалось завоевать только во времена СССР Александру Завьялову и Владимиру Смирнову.

"Не знаю, чего они (норвежцы - ред.) там боятся. Моё мнение, они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина - коронавирус", - сказала Вяльбе порталу Sport24.

Успех Большунова она назвала исторической победой.

Этап в Квебеке пройдёт 14-15 марта, в Миннеаполисе (США) - 17 марта, в Кэнморе (Канада) - 20-22 марта.

Норвежские спортсмены неоднократно, проигрывая Большунову, называли его победы нечестными и критиковали.

Так, 21 февраля норвежцы нашли неожиданную причину победы российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на "Ски Туре". По мнению Эмиля Иверсена, русские подкупили водителя снегохода, который якобы помог спортсмену.