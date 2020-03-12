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"Не умеют проигрывать": Вяльбе сочла коронавирус лишь прикрытием норвежских лыжников

12 марта 2020, 13:35  •  125 • В мире
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сочла коронавирус лишь прикрытием норвежских лыжников, которые отказались ехать на заключительный этап Кубка мира в США и соревноваться с Александром Большуновым. "Не умеют проигрывать", - отметила она.
Глава ФЛГР поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира. Из-за отказа норвежцев участвовать в соревнованиях наш лыжник станет первым представителем России, завоевавшим "Большой хрустальный глобус".
Ранее награду удавалось завоевать только во времена СССР Александру Завьялову и Владимиру Смирнову.
"Не знаю, чего они (норвежцы - ред.) там боятся. Моё мнение, они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина - коронавирус", - сказала Вяльбе порталу Sport24.
Успех Большунова она назвала исторической победой.
Этап в Квебеке пройдёт 14-15 марта, в Миннеаполисе (США) - 17 марта, в Кэнморе (Канада) - 20-22 марта.
Норвежские спортсмены неоднократно, проигрывая Большунову, называли его победы нечестными и критиковали.
Так, 21 февраля норвежцы нашли неожиданную причину победы российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на "Ски Туре". По мнению Эмиля Иверсена, русские подкупили водителя снегохода, который якобы помог спортсмену.

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