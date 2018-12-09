"Не удосужились даже": Чубайс обвинил народ в неблагодарности к олигархам – видео

Анатолий Чубайс заявил, что народу в России следует сказать спасибо олигархам, однако за 25 лет они - то есть мы с вами - "не удосужились даже". Подобное спорное заявление глава Роснано сделал в ходе Общероссийского гражданского форума.

Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс заявил, что российское общество "глубоко инфантильно", поскольку не желает благодарить олигархов…

"Оно (общество – ред.) за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", - сказал Чубайс в ходе дискуссии "Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания" на Общероссийском гражданском форуме.

Говоря о заслугах бизнеса, Чубайс отмечает: "он страну отстроил", а также привел в порядок "безнадежно обрушившиеся" предприятия советского времени, а также наполнил казну и вернул зарплаты людям. Завершая тезисы, Чубайс и вовсе отмечает:

"Это все сделали те, кого общество называет олигархами".

Кстати, термин "олигархи" Чубайсу, судя по всему, не нравится. Он сетует, что "другого слова даже не придумали". Глава Роснано хотел бы, чтобы народ "дозрел" до благодарности. Однако он считает, что это невозможно – ожидать этого нельзя, заключает Чубайс.

"Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества. Можно ли ожидать, что общество вдруг дозреет и скажет "ой, спасибо я забыло ему сказать"? Нет, нельзя", - продолжает глава "Роснано". Ему задают вопрос: а может быть, бизнес ведет себя так, что ему не хотят сказать спасибо?

"Бизнес ведет себя так, как он может себя вести, - остается невозмутимым Чубайс. - Что вы хотите от родившегося бизнеса, который вырос из 90-го года, до декабря которого в нашей родной стране действовала статья Уголовного кодекса российской советской федеративной социалистической республики, которая называлась "Частно-предпринимательская деятельность". То есть не нарушения при частно-предпринимательской деятельности, хищения, а, собственно, сама по себе частно-предпринимательская деятельность до декабря 1991 года в нашей родной стране была уголовным преступлением. В этом смысле бизнес, родившийся из этого, которому еще и 30-то нет, конечно, он отроческий, конечно, он мальчишеский, конечно, он незрелый, конечно, он поверхностный, нуворишский и так далее. Это неизбежно. В этом смысле мои претензии как раз не на стороне бизнеса, а на стороне общества. Мало того, если уж продолжать эту логику, задайте себе вопрос: а где в реальности можно было искать источник, чтобы можно было бы из этого блестящего безнадежного треугольника выбираться? Я глубоко убежден, что в России всегда было и до сих пор есть главным европейцем правительство, как, собственно, сказал "наше все". В этом смысле я не верю, что общество может само по себе вдруг очнуться и сказать "ой". Я не верю в то, что наш бизнес вдруг станет таким красивым, сознательным и социально-эффективным, что обществу станет стыдно. Могло бы теоретически начать вытаскивать ситуацию государство. Начать с того, чтобы реабилитировать бизнес... Сказать ему спасибо".

Видео: Всероссийский гражданский форум. Смотреть с 14:59.